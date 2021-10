Vandalismus: 15-Jährige zertrümmern Stadtbahnhaltestelle

Hannover

Vandalismus in Vahrenwald: Zwei Jugendliche (15, 15) haben in der Nacht zu Mittwoch die Scheiben einer Stadtbahnhaltestelle an der Vahrenwalder Straße zertrümmert. Die Polizei hat die Rowdys in Gewahrsam genommen.

Zeugen hatten zwei Täter gegen 0.30 Uhr an der Haltestelle „Dragonerstraße“ beim Einschlagen der Glasscheiben beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten erwischten das Duo auf frischer Tat.

Rowdys müssen zur Wache

Die Randalierer wurden zum Kommissariat Nordstadt gebracht. Erst dort stellte sich heraus, dass die Rowdys minderjährig sind.

Einer der 15-Jährigen wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Weil bei seinem Begleiter die Erziehungsberechtigten nicht erreichbar waren, nahm das Jugendamt ihn vorübergehend in Obhut.

Gegen die beiden 15-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Von Britta Mahrholz