Vamos fliegt jetzt klimaneutral

Wer reist, hinterlässt Fußspuren. Aber nicht nur an Stränden, sondern auch in Form von CO₂-Emissionen. Immer mehr Reiseveranstalter bieten ihren Kunden daher eine freiwillige Emissionskompensation an. Der hannoversche Familienreiseanbieter Vamos geht nun als einer der ersten deutschen Anbieter überhaupt einen Schritt weiter: Und bietet Flüge für Urlaubskunden nur noch inklusive einer CO₂-Kompensation an. Auch alle rund 400 Dienstflüge im Jahr werden nun kompensiert.

„Müssen Verantwortung übernehmen“

„Wir müssen und wollen Verantwortung übernehmen für die klimaschädlichen Emissionen, die wir verursachen. Darum gleichen wir auch alle Dienstflüge aus“, sagt Geschäftsführer Stephan Krug. Mit dem Geld aus den Kompensationszahlungen will der Reiseveranstalter Aufforstungsprojekte des Klimaschutz-Unternehmens „CO2OL“ unterstützen. Dadurch wird die beim Fliegen ausgestoßene Menge an Treibhausgasen wieder gebunden und somit neutralisiert – so die Theorie.

Konkret liegt die Höhe der Kompensation pro Person und Strecke innereuropäisch bei fünf Euro, sagt Vamos-Sprecherin Beate Dalkowski-Orth: „Wir hoffen, dass es unseren Kunden wert ist und der zusätzliche Preis für sie verschmerzbar ist.“

30.000 Reisende pro Jahr

Geschäftsführer Stephan Krug ist überzeugt, dass die Rechnung auf geht: „Die zusätzlichen Kosten sind angesichts des durchschnittlichen Preises für einen Familienurlaub mit Flugreise erschwinglich. Mit unserer jüngsten Entscheidung wollen wir erreichen, dass nun im Idealfall alle Urlauber den CO2-Ausstoß ihrer Flüge ausgleichen.“

Bereits in der Vergangenheit hat das Unternehmen, das seinen Sitz im Zoo-Viertel hat, freiwillige CO₂-Kompensation angeboten. Etwa jeder vierter Kunde hat dieses Angebot angenommen. Pro Jahr verzeichnet Vamos knapp 10.000 Buchungen mit mehr als 30.000 Reisenden. Davon buchen etwa 3000 bis 4000 Personen Flugreisen innerhalb Europas.

