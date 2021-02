Valentinstag: „Wie finden wir unser Glück in Corona-Zeiten, Frau Dettbarn?“

Hannover

Merle Dettbarn ist Psychologin und berät im Evangelischen Beratungszentrum des Diakonischen Werks Hannover. In Zeiten der Corona-Pandemie haben die rund 800 jährlichen Anfragen für Paarberatungen nicht abgenommen. Verändert haben sich laut Dettbarn jedoch die Konfliktthemen der Paare und die Probleme in Partnerschaften. Im NP-Gespräch erzählt sie, was eine glückliche und zufriedene Partnerschaft im Lockdown fördert und verrät, wie Singles auch in Zeiten einer Pandemie flirten können.

Frau Dettbarn, inwiefern haben sich die Konfliktthemen der Paare in Zeiten der Corona-Pandemie verändert?

Dettbarn: Es gibt noch immer die Konfliktthemen wie etwa Streit, Kommunikationsprobleme oder Fremdgehen, wegen derer Paare auch vor dem Ausbruch der Pandemie zu uns gekommen sind. Aber derzeit entzünden Streits auch neue, Corona-spezifische Themen wie zum Beispiel die Vereinbarung von Arbeit und Home-Schooling oder die Entkopplung von Paaren in Zeiten der Pandemie.

Wieso besteht die Gefahr, dass sich Paare in Zeiten einer Pandemie entkoppeln können?

Dettbarn: Viele Paare erleben ihren Alltag nun ganz anders und teilen diesen möglicherweise nicht mehr so wie vor der Pandemie mit dem Partner beziehungsweise der Partnerin. Wenn zum Beispiel der Partner coronabedingt seinen Job verliert, die Partnerin aber noch weiterhin arbeitet, sind die Alltagserfahrungen auf einmal ganz anders. Zusätzlich sind Paare durch die Kontaktbeschränkungen stark auf sich selbst und die Partnerschaft zurückgeworfen. Für manche Paare bietet das Konfliktpotenzial.

Wie kann diesem Konfliktpotenzial entgegengewirkt werden?

Dettbarn: In diesen Zeiten benötigen Paare viel Flexibilität und einen starken Zusammenhalt. Um das zu fördern, helfen insbesondere gute Absprachen und viel Kommunikation. Wichtig ist auch, sich gemeinsame Auszeiten zu schaffen und dabei auch die eigenen Bedürfnisse miteinander abzustimmen. Wenn es in Zeiten der Corona-Pandemie mal schwierig wird, ist es wertvoll auf gemeinsame Erfolge zurückzublicken, den Partner beziehungsweise die Partnerin auch mal zu loben und vor allem nicht immer nur Negatives zu thematisieren.

Ist Ihr Eindruck, dass sich Paare in Zeiten der Corona-Pandemie mehr streiten oder wollen sie gerade jetzt zusammenhalten?

Dettbarn: In unseren Beratungen möchten viele Paare an ihrer Partnerschaft arbeiten – insbesondere in Zeiten der Pandemie. Dafür gibt es oftmals auch Gründe wie etwa, dass die Abhängigkeit in einer Lockdown-Situation größer ist. Die Freiheitsgrade sind nicht so groß. Ganz konkret besteht oftmals eine finanzielle Abhängigkeit, wenn zum Beispiel ein Job coronabedingt weggefallen ist. Eine Trennung würde aber beispielsweise auch dadurch erschwert, dass ein Umzug aktuell nicht so einfach möglich ist.

Können Paare letztendlich auch gestärkt aus dieser Krise hervorgehen?

Dettbarn: Auf jeden Fall. Paare können endlich Projekte angehen, die sie vielleicht lange vor sich hergeschoben haben und sich gemeinsamen Interessen zuwenden, für die sie sonst keine Zeit gehabt hätten. Generell kann der Lockdown Partnerschaften auch guttun, weil Paare aus dem Hamsterrad des normalen Alltags und damit aus gewohnten Routinen aussteigen können. Das Home Office kann auch eine Chance zu mehr Selbstbestimmung und Zeitersparnis darstellen, die dann mit dem Partner beziehungsweise der Partnerin verbracht werden kann.

Dennoch kann gerade das Home Office auch Konfliktpotenzial bieten, oder?

Dettbarn: Ja, und deshalb ist es wichtig, dass sich die Partner beziehungsweise Partnerinnen arrangieren und lernen sich auch mal aus dem Weg zu gehen. Um im Home Office gut arbeiten zu können, muss man auch mal Abstand zueinander finden. Paare denken oft, sie könnten all ihre Probleme durch Nähe lösen, doch manchmal ist genau das Gegenteil die Lösung, nämlich die Abgrenzung voneinander auch in den gemeinsamen Vier-Wänden.

Wie geht es Singles in diesen außergewöhnlichen Zeiten?

Dettbarn: Bei Singles, die ich berate, ist oft Einsamkeit ein großes Thema. Viele wünschen sich eine Partnerschaft, mehr Kontakt und vor allem Nähe. Deshalb sind viele Singles derzeit bereit Dating-Apps oder -Plattformen auszuprobieren. Wichtig dabei ist jedoch, dass die Erwartung stimmt. Wenn eine Dating-App aus Langeweile, Neugierde oder Spaß ausprobiert wird, ist das nicht bedenklich. Dann passt das Medium zu den Erwartungen.

Wann wird denn die Nutzung von Dating-Apps bedenklich?

Dettbarn: Manchmal erlebe ich es, dass die Hoffnung einen Partner beziehungsweise eine Partnerin online zu finden so groß ist, dass ganz vergessen wird, auch mal im realen Leben zu gucken. In den Beratungen konzentriere ich mich dann darauf, das Selbstbewusstsein zu stärken und darauf aufmerksam zu machen, dass auch im Alltag geflirtet werden kann. Zuletzt ist beispielsweise eine Partnerschaft zwischen Nachbarn entstanden und das zeigt, dass es alternative Wege gibt. Selbst in Zeiten eines Lockdowns ist virtuelles Flirten nicht die einzige Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Von Sophie Peschke