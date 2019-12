Hannover

Eine Spielothek in Vahrenwald haben drei Unbekannte am Dienstag kurz nach 1 Uhr, überfallen. Danach flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Laut Polizei hatten sich zum Tatzeitpunkt eine Angestellte mit vier Gästen in der Spielhalle aufgehalten. Die drei Täter betraten die Räumlichkeiten, bedrohten die allein am Tresen stehende Mitarbeiterin mit einem Messer und forderten Geld. Während zwei Männer „Schmiere“ standen, ging ein weiterer Räuber hinter den Tresen zur Kasse. Dort entwickelte sich ein Gerangel mit der Angestellten, bei dem die Kasse zu Boden fiel.

Der Täter sammelte das herausgefallene Geld auf und flüchtete mit seinen Komplizen aus der Spielothek. Die Gäste bekamen lediglich die Flucht der Räuber mit. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

So sollen die Täter aussehen

Die Polizei gibt folgende Beschreibung heraus: Der Haupttäter ist bis zu 20 Jahre alt und schlank. Bekleidet war er mit heller Oberbekleidung. Seine Komplizen sind beide bis zu 20 Jahre alt, etwas größer und ebenfalls schlank. Einer der beiden Mittäter trug dunkle Oberbekleidung. Der dritte Angreifer konnte von den Zeugen nicht beschrieben werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0511 / 109 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Von Simon Polreich