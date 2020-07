Vahrenwald: 39 Neubauwohnungen und ein grüner Innenhof 

Hannover

Der Bagger stand schon drohend bereit. Die alten Gebäude an der Alemannstraße 21 bis 23 in Vahrenwald waren am Donnerstag schon angezählt. Sie werden für ein Neubauprojekt abgerissen, das die Norddeutsche Wohnbau GmbH für die Wohnungsgenossenschaft Heimkehr errichtet, eine der ältesten und größten in Hannover: Gegründet wurde sie schon 1900.

39 Wohnungen sind vorgesehen, dazu ein grüner Innenhof, der dem Vorhaben auch den Namen gab: „Alemann’s Garten“. Für den Entwurf ist das hannoversche Büro „STILxArchitektur“ verantwortlich.

Lob für Stadt: Baugenehmigung in sechs Monaten

Oft steht das Bauamt in der Kritik, zu langsam sei die Behörde. Diesmal gab es Lob. „Wir freuen uns über die schnelle Erteilung der Baugenehmigung durch die Landeshauptstadt Hannover“, verkündete die Heimkehr. Nur sechs Monate habe es gedauert, bis diese vorlag.

Die Fertigstellung der neuen Gebäude ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Die Norddeutsche Wohnbau GmbH hat für die Heimkehr die Projektentwicklung übernommen und will die Häuser schlüsselfertig an die Genossenschaft übergeben.

Sie ist ein Unternehmen der S&S Immobilien Holding GmbH, die ihren Sitz in Hannover hat. Für die Heimkehr ist es schon die zweite Zusammenarbeit mit dem Partner.

Von Christian Bohnenkamp