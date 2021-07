VWN lädt im Sommer 2022 zur großen Bulli-Party aufs Messe-Gelände

Hannover

Erwartet werden mehrere tausend VW-Busse aller Generationen und Fans aus der ganzen Welt, um sich und ihren Kult-Bulli zu feiern.

Seit 2007 wartete die Fangemeinde auf die Botschaft, dass es wieder ein Bulli-Treffen von Volkswagen Nutzfahrzeuge gibt. Am 15. Juli war die Begeisterung in der Fan-Community groß. In der Facebook-Gruppe „Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer“ gab es einen „geheimnisvollen“ Post, mit einem Kalendereintrag für 2022. Schnell verbreitete sich dieser Termin in der ganzen Welt und die Vorfreude auf das Treffen ist riesig.

Revival von 2007

Carsten Intra, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Unsere treuen VW-Bus-Fans warten schon lange auf ein Revival des Treffens von 2007. Im kommenden Jahr ist es so weit und Hannover wird erneut zur Bulli-Hochburg. Gemeinsam mit der Community wollen wir den Bulli feiern und das neueste Familienmitglied begrüßen: den vollelektrischen ID. Buzz.“

60 Jahre VW-Bus: Bulli-Konvoi durch Hannover. Quelle: Michael Thomas

Die Planungen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge sind gestartet, das Festival-Areal auf dem Messegelände Hannover ist gebucht. Weitere Informationen wird es im Herbst dieses Jahres geben - und interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden einen Stellplatz für ihren VW Bus um den Jahreswechsel online reservieren können.

Von NP/okz