HANNOVER

Es ist gerade mal sechs Wochen her, da war Bodo Dencker, der langjährige Werksleiter des Transporterwerks von VW in Stöcken in den 1980er und 1990er Jahren, noch einmal in der Fabrik. Der 79-Jährige kam mit seiner alten Abiturklasse zu einer Besichtigung vorbei – es war sein letzter Werksbesuch, bei dem er staunte, wie sehr sich seine alte Wirkungsstätte verändert hatte. Überraschend ist Dencker am 26. Juni in Hannover verstorben, seine Beerdigung wird am 5. Juli in der Kreuzkirche stattfinden.