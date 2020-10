Hannover

Von pandemiebedingtem Abschwung kann hier keine Rede sein: Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken stockt sein Personal auf – um der guten Auftragslage und dem gleichzeitig erhöhten Krankenstand Herr zu werden. Berücksichtigt werden sollen auch die 207 Mitarbeiter, die im Frühjahr entlassen worden und von denen mehr als 100 gegen VW vorm Arbeitsgericht klagen.

Nach den coronabedingten Einschränkungen sei die Arbeit im Stöckener Werk stufenweise wieder gut angelaufen. Derzeit verfüge man über einen „recht guten Auftragsbestand“ , teilte VW am Montag mit. Zudem stünden im kommenden Jahr mehrere große Aufgaben an, wie etwa die Anläufe des T7 und dem ID-Buzz. Dies passe gar nicht zu dem derzeitig außergewöhnlich hohen Krankenstand, der die Produktion von rund 800 Fahrzeugen täglich bereits unmöglich mache.

Befristet eingestellt wird ab sofort – unbefristet im Frühjahr

Großen Einfluss auf die Personaldecke habe dabei Corona – auch wenn die Zahl der tatsächlich Infizierten laut VW lediglich im niedrigen zweistelligen Bereich sei. „Aber bei den kleinsten Erkältungszeichen raten wir den Kollegen vorsichtshalber, zu Hause zu bleiben“, erklärte VWN Personalvorstand Thomas Edig. Dazu kämen junge Väter und Mütter, die ein Kind aufgrund einer Erkrankung, oder weil eine Einrichtung geschlossen bleibt, betreuen müssen. Bei VWN erwartet man daher, dass sich diese Situation im Zusammenspiel mit Erkältungs- und Grippewellen in den nächsten Wochen noch verschärfen wird.

„Diese Situation führt zu einem unsicheren, stark schwankenden und schwer planbaren Personaleinsatz bei uns hier in Hannover, ebenso wie bei vielen anderen Werken im Konzern, so der Personalvorstand. Um der Nachfrage an Fahrzeugen nachkommen zu können, hole man nun bis zu 300 Zeitarbeitnehmer bedarfsorientiert in die Produktion, so Edig weiter. „Die Verträge laufen voraussichtlich bis zum September 2021.“ Eingestellt werden sie über die VW Tochter Autovision, bereits ab dem heutigen Dienstag. Edig: „Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem Betriebsrat diese Entscheidung so schnell treffen konnten.“

VW will auch auf klagende Ex-Mitarbeiter zugehen

Freuen könnte die überraschende Personalpolitik von VWN auch die 207 Arbeitnehmer, deren Verträge im Mai 2020 ausliefen und von denen 100 auf Wiedereinstellung vorm Arbeitsgericht klagen. Denn auch auf sie will VWN nun zugehen.

Allerdings nicht mit den 300 befristeten Stellen. Es sei rechtlich nicht möglich, ehemalig befristete Mitarbeiter wieder auf befristete Arbeitsplätze einzustellen. Auf die 207 ehemaligen Stöckener Mitarbeiter will man dagegen mit neuen unbefristeten VW-Verträgen zugehen. Der Haken an der Sache: Es gibt keine 207 neuen Stellen, sondern voraussichtlich nur etwa 50, die ab April 2021 eingerichtet werden. Es muss also eine Auswahl getroffen werden, die sich nach Qualifikation und auch nach sozialen Kriterien des Einzelnen richtet.

Das laufende Gerichtsverfahren spiele bei der Auswahl keine Rolle, betonte Edig. Wer derzeit klagt, hat ebenso eine Chance auf die unbefristete Stelle, wie alle anderen der besagten 207. Darunter auch die etwa 80 Mitarbeiter, die nach dem Auslaufen ihrer Stelle im VW-Werk in Zwickau untergekommen sind – von denen viele aber nach Hannover zurückkehren wollen.

Bertina Murkovic, Vorsitzende des Betriebsrats von VWN, lobte insbesondere die Schaffung der unbefristeten Stellen. „Es war immer unser Versprechen: Wenn sich eine Stammbeschäftigung ergibt, schauen wir auch auf diese 207.“

Ex-Mitarbeiter wollen Klage nicht zurückziehen

Verhalten reagieren dagegen die Ex-Mitarbeiter auf die neuen Entwicklungen. „An unserer Klage ändert das erst mal nichts“, sagt einer der ehemaligen VW-ler. „Zumal ja jetzt bereits klar ist, dass nicht alle 207 eingestellt werden können. Warum nicht mehr? Die 300 Zeitarbeiter-Stellen zeigen ja, dass Bedarf da ist.“ Man warte zudem derzeit auf ein Angebot, dass die VW-Anwälte bis zum 15. Oktober den Klägern machen müssen. Davon ist das weitere Verfahren abhängig. Ob ein Urteil noch dieses Jahr gefällt wird, ist bislang unklar.

Übrigens: Am langfristig geplanten Stellenabbau bei VWN ändert die kurzfristige Einstellung nichts. Der „Zukunftspakt“, der in den nächsten Jahren 5000 Stellen einsparen soll, habe weiterhin Bestand, hieß es.

Von Simon Polreich