VWN stellt 50 E-Ladesäulen auf

HANNOVER

Ab in die Zukunft: Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat am Dienstag auf dem Werksgelände in Stöcken und auf öffentlichen Parkflächen rund um den Standort 50 Ladesäulen (100 Ladepunkte) für E-Fahrzeuge aufgestellt. „Jeder spricht von fehlender Lade-Infrastruktur, wir tun etwas dagegen“, sagte Produktions- und Logistikvorstand Josef Baumert. Bis 2023 soll die Zahl der Ladepunkte auf insgesamt 450 gesteigert werden.

„Nachhaltigkeit erleben und praktizieren“

Man leiste damit als Automobilhersteller einen „wichtigen Beitrag zum Aufbau der Ladeinfrastruktur am Standort Hannover“, ergänzte Baumert. Von den 450 Ladepunkten sollen sich 150 auf dem Werksgelände befinden und 300 auf öffentlichen Parkplätzen rund um dem Werk. Damit fördere man die nachhaltige Mobilität der Beschäftigten, sagte Personalvorstand Thomas Edig. „Ein E-Fahrzeug lädt man am besten dort auf, wo es sowieso mehrere Stunden steht. Und das ist bei vielen Menschen derzeit der Arbeitsplatz.“ VWN-Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic sagte, wer weniger CO2 wolle, „muss ermöglichen, Nachhaltigkeit zu erleben und zu praktizieren“.

Strom aus regenerativen Quellen

Gespeist werden die Ladesäulen nach Angaben von VWN mit Strom, der zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen komme. die Parkplätze an den Ladesäulen sind grün markiert und ausschließlich für Fahrzeuge mit E-Antrieb reserviert. Auch E-Auto-Besitzer, die nicht bei VWN beschäftigt sind, können die Ladepunkte nutzen.

Lesen Sie mehr:

Von Inken Hägermann