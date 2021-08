In Hannover und in Wolfsburg bieten die Betriebskantinen von Volkswagen nun ein fleischfreies Angebot an – damit wird auch die berühmte VW-Currywurst gestrichen. Das Thema sorgte für Aufsehen, unter anderem meldete sich Altkanzler Gerhard Schröder zu Wort. So stehen die NP-Leser zum Currywurst-Aus bei VW.