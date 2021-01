Hannover

Erfolg für klagende Sitech-Mitarbeiter. Der ehemalige Arbeitgeber, die VW-Tochter Sitech, nimmt die betriebsbedingten Kündigungen nachträglich vollständig zurück und zahlt die ausstehenden Löhne nach.

Im Mai 2020 hatten 21 Sitech-Arbeiter gegen die betriebsbedingte Kündigung nach der Schließung des Werks Hannover Ende April geklagt. Im September gewannen schließlich sechs Kläger bei den Kammerterminen im hannoverschen Arbeitsgericht. Die Klage weiterer Mitarbeiter wurde aus formalen Gründen abgewiesen, woraufhin die ehemaligen Mitarbeiter Berufung beim Landesarbeitsgericht einreichten. Das taten auch die Anwälte von Sitech, die die Niederlagen nicht akzeptieren wollen.

Anzeige

Diese Taktik wurde nun revidiert. Nachträglich hat Sitech die betriebsbedingten Kündigungen vollständig zurückgenommen und zahlt die ausstehenden Löhne nach. „Das ist ein riesiger Sieg für die betroffenen Kollegen und für die breite Solidarität“, freut sich Ilse-Marie Stratmann von der Vereinigung International Automotive Workers Coordination (IAC).

Angebot in Emden als Retourkutsche?

Weniger erfreulich für die Sitech-Werker ist jedoch das Angebot des Arbeitgebers. So sollen die Kollegen aus Hannover im Werk im ostfriesischen Emden eingesetzt werden, rund 250 Kilometer entfernt, statt im nahen Sitech-Werk in Wolfsburg. Sie sollen die Arbeit am 18. Januar aufnehmen – offenbar ohne irgendeine Unterstützung für Fahrt, Unterbringung, Kinderbetreuung. „Das ist für jeden Familienvater unzumutbar an sich schon und in der Corona-Situation gar nicht praktikabel umsetzbar“, ärgert sich ein Betroffener.

Noch Ende Oktober habe es geheißen, in Emden bestünde keine Beschäftigungsmöglichkeit, kritisiert die IAC. Man vermutet, dass die Kollegen, die vor Gericht gegangen sind, damit bestraft werden sollen. „Es ist unglaubwürdig, das sich innerhalb von sieben Wochen ausgerechnet in Emden die Welt gedreht habe.“ Im VW-Werk Hannover bestehe nach Ansicht der Sitech-Mitarbeiter dagegen genügend Möglichkeiten für eine wohnortnahe Wiedereinstellung beim Mutter-Unternehmen.

In Hannover wird neu eingestellt

In der Tat hatte VWN im Oktober angekündigt, 300 neue befristete Mitarbeiter einzustellen und zusätzlich 48 Festangestellte. Nach den coronabedingten Einschränkungen sei die Arbeit im Stöckener Werk stufenweise wieder gut angelaufen, begründete VWN. Man verfüge über einen „recht guten Auftragsbestand“. Zudem stünden in 2021 mehrere große Aufgaben an, wie etwa die Anläufe des T7 und dem ID-Buzz. Ohne weiteres Personal sei die Produktion von rund 800 Fahrzeugen unmöglich.

VW betonte auf Anfrage aber immer, dass die Sitech-Mitarbeiter nicht einfach bei VW oder der Tochter Autovision in Hannover eingestellt werden können, denn sie seien ja bei Sitech beschäftigt – und die VW-Tochter habe ihren Standort in Hannover nun mal aufgegeben. Zudem will man bei den 48 Festeinstellungen auf ehemalige Mitarbeiter zugehen, deren befristete Stellen im Frühjahr ausliefen – und die ebenfalls auf Wiedereinstellung im Konzern geklagt hatten.

Aus den Kreisen der Sitech-Mitarbeiter glaubt man diese Begründung aber nicht. Ihnen seien Fälle von hannoverschen Kollegen bekannt, die per Konzernwechselvereinbarung zur VW AG wechselten. Deshalb beharrt man auf der Forderung, im VW-Werk Hannover zur Sitze-Nacharbeit oder im nahen Wolfsburg eingesetzt zu werden.

Von Simon Polreich