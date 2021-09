VW Nutzfahrzeuge in Hannover: Kommt nach der Kündigung der Festvertrag?

Hannover

Das war mal eine richtig gute Nachricht, die er für die Mitarbeiter von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken hatte. Betriebsrat Stavros Christidis erzählte in einer Videobotschaft von der möglichen Rückkehr von fast 200 Mitarbeitern des Werkes, die zuvor im Mai 2020 von dem Bulli-Bauer vor die Tür gesetzt wurden – weil ihre befristeten Verträge ausgelaufen waren. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, unsere Kollegen nicht zu vergessen“, sagt Christidis in dem Video.

„Das macht uns froh und stolz“

Bereits Anfang des Jahres seien 48 der zuvor gekündigten Kollegen zurückgekommen. „Das macht uns froh und stolz“, so der Betriebsrat. Doch das soll es nicht gewesen sein. „Die restlichen 140 haben ein Angebot bekommen, zu Volkswagen zurückzukehren.“ Sie sollen nun zu Gesprächen eingeladen werden. Wenn diese positiv verlaufen sollten, könnten sie einen Festvertrag bekommen bei VWN.

Der Autobauer konnte die Rückkehr der früheren Mitarbeiter gestern nicht offiziell bestätigen. Offen blieb vorerst auch, wie es zu der Wendung in den Fällen kam. Laut Betriebsrat sei es nicht das Ergebnis juristischer Streitigkeiten, sondern der eigenen Hartnäckigkeit bei Verhandlungen mit VWN.

Verlorene Verfahren vor dem Arbeitsgericht

Im Vorfeld hatten sich die Streitparteien mehrfach vor dem Arbeitsgericht getroffen. Etwa 80 Mitarbeiter hatten gegen den Autokonzern geklagt, am Ende jedoch den Kampf um ihre Jobs verloren.

Vor ihrer befristeten Anstellung hatten die betroffenen Mitarbeiter drei Jahre lang über eine Zeitarbeitsfirma bei dem Autobauer gearbeitet. Dass sie am Ende gekündigt wurden, obwohl kurze Zeit später hunderte neue Zeitarbeitskräfte engagiert wurden, war eines der stärksten Argumente vor Gericht. Die Vermutung der Kläger, dass Dauerarbeitsplätze immer wieder mit Leiharbeitern besetzt werden, reichte aber nicht, um eine erneute Einstellung der betroffenen Mitarbeiter zu erzwingen.

Von Zoran Pantic