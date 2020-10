Hannover

Sie fühlen sich verraten und verkauft: 207 Stammwerker bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) haben ihren Job verloren. Nachdem sie drei Jahren als Zeitarbeiter bei der Autovision angestellt waren, wurden sie für neun Monate befristet bei VWN übernommen. Im Mai 2020 liefen die Verträge aus.

„Sie wollten uns keinen Festvertrag geben“, sagt eine Betroffene. Und es gibt Dokumente, die diesen Anschein unterstreichen. Am 12. Mai teilte VW mit, dass es an keinem Standort eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit gebe. Am 17. Juni geht aus einem Schreiben der IG Metall Vertrauensleute hervor, dass 250 Arbeiter in Wolfsburg fest eingestellt werden sollen. Jeder, der in Hannover befristet Beschäftigten hätte sich auf diese Stellen bewerben können, so VW-Sprecherin Alexandra Bakir.

VWN stellt 300 neue Zeitarbeitskräfte ein

„Man hat unsere Bewerbungen einfach ignoriert“, sagt ein frustrierter Produktionshelfer. Er hatte sich in Wolfsburg beworben. Der NP liegen Mails vor, dass Bewerber aus Hannover im Mai vertröstet wurden. Sie fragten nach, was mit ihrer Bewerbung sei. Sechs Tage später seien andere Produktionshelfer aus Wolfsburg zu Bewerbungsgesprächen eingeladen worden. „Ich habe heute noch keine Antwort auf meine Bewerbung erhalten“, sagt ein Betroffener.

„Das Ganze ist eine Mogelpackung“, sagt Anwalt Michael Falke. Er vertritt ehemalige VW-Arbeiter vor dem Arbeitsgericht. Es gibt rund 100 Klagen. Bestärkt fühlen sich die Betroffenen, weil VW wieder händeringend nach Arbeitskräften sucht. Bei VWN sollen bis September 2021 300 neue Zeitarbeitskräfte eingestellt werden.

Hoher Auftragseingang

„Wir haben einen hohen Krankenstand. Außerdem liegt die derzeitige Auftragslage bei den Bullis 50 Prozent über den Eingängen des Vorjahres“, rechtfertigt VWN-Sprecher Tobias Riepe die Einstellung der Leiharbeiter über die VW-Tochter Autovision. Diese neue Situation sei so nicht absehbar gewesen. Zu Beginn dieses Jahres habe es keine Zeitarbeiter bei VWN in der Produktion gegeben.

Der Autokonzern ist ein Stück weit auf die ehemaligen Stammwerker zugegangen. Zum April 2021 will VWN 50 von ihnen fest einstellen. Auch die 80 Arbeiter, die von Hannover ins VW-Werk Zwickau gegangen sind, können sich bewerben. Für Anwalt Falke ist das ein Alibi-Angebot: „Wer weiß denn schon, was im April 2021 ist.“

In Wolfsburg gab es nicht nur die Einstellung von 250 Beschäftigten, sondern auch die Vertragsverlängerung von Zeitarbeitnehmern. VW dementierte die Zahl von 500 Leiharbeitern. Genau diese Zahl ist aber vor dem Arbeitsgericht gefallen. Arbeit scheint es also genug bei VW zu geben. Warum hat man also die eingearbeiteten Stammkräfte bei VWN gehen lassen? Laut VWN-Sprecher war der Arbeitskräftebedarf im Mai nicht absehbar.

Kann es sein, dass Festanstellungen mit Blick auf den „Zukunftspack 2029“ nicht erwünscht waren? Der sieht vor, dass bis Ende des Jahrzehnts ein Drittel der rund 14.000 Arbeitsplätze abgebaut werden soll. Laut Betriebsvereinbarung wird im Gegenzug auf Kündigungen verzichtet.

