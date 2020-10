VW-Klage vor dem Arbeitsgericht: Sitech-Kündigung unwirksam

Hannover

„Arbeit statt Abfindungen“ und „Kampf der Leiharbeit“ steht auf den Bannern: Vor dem Arbeitsgericht hatten sich am Mittwochmorgen ehemalige Mitarbeiter der VW-Tochter Sitech versammelt, um sich für den Arbeitskampf in Stimmung zu bringen: Neun von ihnen verklagen ihren Ex-Arbeitgeber. Teilweise mit Erfolg, wie am Ende des Verhandlungstags feststand.

Der Sitech-Standort mit 450 Beschäftigten in Stöcken wurde nach dem Verlust von Nachfolgeaufträgen geschlossen. Nach der Kündigung warfen Mitarbeiter Sitech vor, sich nicht ernsthaft nach Anschlussbeschäftigung an anderen Standorten bemüht zu haben, wie im Sozialplan zugesagt. Zum anderen sei die Belegschaft in Hannover vollständig in VW eingebunden gewesen – von einem eigenständigen Betrieb könne keine Rede sein.

Anzeige

Der Ärger darüber kochte auch im Gerichtssaal wieder hoch. Kläger und Sitech-Anwalt Peter Schrader kamen sich mehrfach ins Gehege. „Ruhe! Wir sind hier nicht auf dem Rummel“, platzte es aus dem Juristen heraus, als er erneut unterbrochen wurde. Richterin Kirstin Kloy mahnte zum „respektvollen Umgang“ miteinander. In der Sache schlug sie sich jedoch auf die Seite der Kläger: Sitech habe die im Sozialplan versprochenen Bemühungen für ihre Mitarbeiter nicht ausreichend dargelegt. Die Kündigung von fünf klagenden Mitarbeitern sei daher unwirksam, so ihr Urteil.

Konzernmutter VW kam besser weg: Dass Sitech-Mitarbeiter praktisch bei VW gearbeitet hätten, sah die Richterin anders. Es gab keine Arbeitnehmerüberlassung, urteilte sie und wies die Klagen gegen VW ab.

Beendet dürfte der Streit damit noch nicht sein. Geht Sitech in Berufung, muss sie die Bemühungen um Anschlussbeschäftigungen vor dem Landesarbeitsgericht jedoch glaubhafter nachweisen.

Von Simon Polreich