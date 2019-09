Ein Vergleich ist die beste Lösung

Hannover

Schon lukrativ, so eine Masse von VW-Geschädigten. Jedenfalls für die Anwälte, bringt es ihnen doch gute Jobs und eine schöne Werbung. So werden sich wohl viele ärgern, dass sich rund 470.000 Betroffene der Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentralen angeschlossen haben. Was darin gipfelte, dass die Konkurrenz von Myright noch jedem schnell 500 Euro versprach, der spontan wechselt.

Wer auf das schnelle Geld verzichtet hat, muss sich nicht ärgern – die Chancen auf eine zügige Entschädigung stehen gar nicht so schlecht. Auch wenn Kritiker immer wieder betonen, dass es viele Jahre dauern kann. Wahrscheinlich ist das nicht.

Ein Vergleich wäre auch für VW sinnvoll

Der Richter machte gleich klar: Ein Vergleich wäre die beste Lösung. Auch für VW. Denn es wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn das Gericht und später der Bundesgerichtshof zu dem Schluss kommen, der Konzern sei schuldlos. Die Konsequenz wäre, dass rund 470.000 Geschädigte vor Gericht ziehen – das würde sehr teuer werden für VW. Denn die Sturheit der Wolfsburger würden die Richter sicher in die Urteile zu Gunsten der Kläger einfließen lassen.

Also würde das Spiel auf Zeit noch teurer werden als eine außergerichtliche Einigung. Und es geht ja nicht nur um viel Geld – sondern auch um Vertrauen und um 470.000 Kunden.

Von Christian Lomoth