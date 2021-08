VW-Kantine streicht die Currywurst: Das sagen die NP-Leser dazu

Hannover

Die Currywurst ist aktuell in aller Munde – nicht wörtlich gemeint natürlich. Vielmehr ist das beliebte Fleischgericht in den vergangenen Tagen zum Streitthema geworden. Der Anlass: Autohersteller Volkswagen macht nun auch seine Betriebskantine in Wolfsburg fleischfrei, wie zuvor schon die in Hannover. Zwar gibt es auf dem großen Betriebsgelände weiterhin Restaurants, die eine Currywurst anbieten. Trotzdem wird die Umstellung des Kantinen-Angebots auf vegetarische Speisen kontrovers diskutiert.

Unter anderem meldeten sich Altkanzler Gerhard Schröder sowie dessen Ehefrau Soyeon Schröder-Kim zu Wort und brachen eine Lanze für das Kult-Gericht. „Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion“, schrieb Schröder bei Linkedin und schloss mit dem Hashtag #rettetdiecurrywurst. Schröder-Kim verriet bei Instagram die Lieblings-Currywurst ihres Mannes in Hannover: Der Altkanzler war früher Stammgast in der Gaststätte Plümecke.

Meinungen bei NP-Lesern gehen auseinander

Auch bei den NP-Lesern sorgte das Currywurst-Aus bei VW für Diskussionsstoff in den sozialen Medien. Sandra W. kommentierte: „Wenn jemand vegetarisch oder vegan leben möchte ist das eine tolle Sache, aber „Normalos“ darunter leiden zu lassen geht in meinen Augen zu weit. Eine Kantine sollte für jeden etwas anbieten können.“

Ähnlich empörte sich Marion K.: „Ist das VW-Werk ein Vorschulkindergarten, in dem man Kinder zwingt fleischfrei zu essen? Laut Artikel 1 des Grundgesetzes bin ich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland frei genug um zu essen was ich will. Wer Gemüse will, bitte. Wer Fleisch will, bitte. Immer diese intoleranten Besserwisser, Besserdenker und Besseresser. Ich kann es nicht mehr hören. Ich denke, die Mitarbeiter von VW sind volljährig! Wem wollen die Strategen von VW gefallen? Oder nur ablenken von der Unzulänglichkeit ihrer Arbeit? Jeder sollte essen, was er mag und nicht dem Dudu-Zeigefinger von Besserwissern gehorchen.“

Jan H. sah das anders, er befürwortete die Entscheidung: „Es ist völlig ok, das eines der 30 Restaurants auf dem Betriebsgelände auch fleischfrei wird. In den restlichen wird es angeboten. Im Übrigen essen rund 10 Prozent der Deutschen nach dem Allensbach-Institut kein Fleisch. So what. Kann sich auch in der Kantinenlandschaft widerspiegeln. Und der Rest fällt sprichwörtlich nicht vom Fleisch.“

Und Andreas F. ergänzte mit ironischem Seitenhieb in Richtung Altkanzler: „Manche durchdringen es einfach nicht. Niemand muss täglich Fleisch haben, einmal in der Woche reicht vollkommen. So eine Currywurst mit all dem minderwertigen Fett und Fleisch ist alles andere, nur nicht ein „Kraftriegel“. Ganz abgesehen von der CO2 Bilanz.“

Carsten G. unterstellt dem Autohersteller mit der Aktion derweil den Versuch einer Image-Politur: „Genau mein Humor, Abgaswerte pimpen und dann auf Umweltretter machen. Darauf ne Currywurst und ne Runde mit meinem Diesel.“

Wenig Verständnis für die Debatte hatte Anke H.: „Dieses ewige Gejammere - sind das eigentlich die gleichen Leute, die bei jeder Tierwohl-Diskussion beteuern, dass sie nur Fleisch vom Bauernhof nebenan kaufen und niemals Billigfleisch konsumieren würden? Seid ihr echt schon alle so dekadent, dass beim Tag ohne Fleisch eine Freiheitsbeschränkung befürchtet wird und dass ein Tag ohne Fleisch ein totales Fiasko wäre?“

Von NP/okz