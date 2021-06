Hannover

Der Volkswagenkonzern muss auf die schwierige Versorgungslage mit für die Autoproduktion benötigten elektronischen Bauteilen reagieren – und stoppt erneut teilweise die Produktion. Diesmal ist auch die Transporterproduktion von VW Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken betroffen.

Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass in Stöcken die Produktion des Transporters T6.1 („Bulli“) vom 21. bis 30 Juni ruhen wird, wobei neun Produktionstage ausfallen. Das Unternehmen werde Kurzarbeit beantragen. Die betroffenen Mitarbeiter leisten dabei zudem ihren Beitrag, indem zunächst Zeitguthaben aufgebraucht und nicht verplanter Urlaub eingebracht werden.

Kurzarbeit für mehr als ein Drittel

Nach von VW-Seite nicht bestätigten Informationen sind etwa 5500 der rund 14.000 VWN-Beschäftigten in Hannover direkt in der Bulli-Fertigung tätig und damit betroffen. Verwaltung und alle anderen Bereiche sollen normal weiterarbeiten können.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stückzahl schon angepasst

Wenn die T6.1-Produktion voll läuft und alles, was benötigt wird, auch verfügbar ist, dann laufen im Werk Stöcken pro Tag 790 Bullis vom Band. In den vergangenen Wochen war die Produktionszahl nach NP-Informationen schon auf 650 bis 700 Fahrzeuge pro Tag gedrosselt worden – trotz gut gefüllter Auftragsbücher. Der Halbleitermangel existiert schon seit Monaten, daher sei die Produktion „an die Versorgungslage angepasst“ worden.

Nicht der erste Produktionsstopp

Bislang hatte der VW-Konzern mit seiner Einkaufspolitik und Nachfragemacht den Produktionsstopp wohl zumindest für sein Nutzfahrzeugwerk in Hannover ausgleichen können, während andere Werke immer wieder tage- oder wochenweise Produktionsstopps einlegen mussten. Im April ruhte etwa die Passatproduktion in Emden gar für zwei Wochen, weil die benötigten Mikrochips nicht verfügbar waren. Auch die Crafter-Produktion in Wrzesnia ruhte einige Wochen. Kurz davor hatte VW-Konzernchef Herbert Diess erklärt, dass durch den Chipmangel bis dahin schon rund 100.000 Fahrzeuge nicht hätten gebaut werden können.

„Bulli“ ist gefragt

Laut dem VWN-Sprecher seien Auftragslage und der Bestelleingang „weiter sehr gut“. Was jetzt an Stückzahlen ausfalle, werde man versuchen, im Laufe des Jahres aufzuholen. Wie sich das auf die Lieferzeiten für die Kunden auswirkt, könne man nicht pauschal sagen, da spielen weitere Faktoren eine Rolle – etwa die vielen Ausstattungsvarianten.

Werke in Polen ist auch betroffen

Der Versorgungsengpass an Halbleiter-Komponenten führt laut VWN auch dazu, dass in den polnischen Werken die Produktion gestoppt wird – allerdings nur für drei Tage (Fahrzeugtypen Caddy und Crafter in Poznan, Teilefertigung für den T6.1 in Wrzesnia). Laut dem VWN-Sprecher gehe man derzeit davon aus, dass nach dem Juni-Stopp wieder zumindest wie zuletzt produziert werden kann.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-Pandemie trägt Mitschuld

Als ein Grund des Mangels an Halbleiterbauteilen (Mikrochips), die in vielen elektronischen Systemen der Fahrzeuge benötigt werden, gilt die Corona-Pandemie, während der im vergangenen Jahr die Nachfrage nach Autos sank und die Autohersteller weniger bei Automobilzulieferern wie Continental und Bosch orderten und diese damit weniger bei den Chip-Herstellern – worauf letztere neue Abnehmer suchten und fanden, etwa in der Informations- und Unterhaltungselektronik und der Medizintechnik.

Von Ralph Hübner