Hannover

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Mittwoch darüber geurteilt, ob Mieter gewerblich genutzter Räume ihre Miete in Folge eines Corona-Lockdowns mindern können. Einen Anspruch auf Mietanpassung gibt es den Richtern in Karlsruhe zufolge tatsächlich – doch müssen Umstände im Einzelfall wie Umsatzeinbußen oder staatliche Hilfen berücksichtigt werden. Eine pauschale Halbierung der Miete zum Beispiel ist zu einfach.

Risiko nicht allein beim Händler

In Hannover beurteilt man die Gerichtsauffassung eher nüchtern. „Wir schauen mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Urteil“, sagt Karin Schindler-Abbes vom Handelsverband Hannover. „Natürlich wäre es praktikabel gewesen, wenn der BGH entschieden hätte, dass man sich auf die Hälfte der Miete einigen kann. Nun muss man im Einzelfall abwägen.“ Zumindest sei klar geworden, dass das Risiko in einer solchen Situation nicht allein der Händler trägt. „Aber es gibt eben keine feste Bezugsgröße für die Verhandlung mit dem Vermieter. Das führt zu keiner absoluten Rechtssicherheit“, sagt Schindler-Abbes.

Lob für das Urteil kommt von Rolf Eisenmenger, der das Geschäft „Lo & Go“ an der Luisenstraße betreibt. „Man kann nun anders miteinander reden. Der Vermieter muss gesprächsbereit sein“, sagt der Unternehmer. Natürlich müsse man sich jetzt die einzelnen Phasen der Corona-Krise anschauen und die Hilfen, die geflossen sind. „Aber auch wir sind im Gespräch.“

Immobilienexperten raten zu einvernehmliche Lösungen

Zum Dialog raten auch die Immobilienexperten der Bethge Rechtsanwaltsgesellschaft AG. „Da dieses Urteil weder eine pauschale Lösung noch klare Rechtssicherheit für die Beteiligten gibt, empfehlen wir, eine einvernehmliche Lösung zwischen den Parteien zu finden“, sagt Isabelle Lutterbeck. „Im Rahmen der Findung einer einvernehmlichen Lösung sollte neben den besonderen Umständen für den gewerblichen Mieter unter anderem berücksichtigt werden, ob der betroffene Gewerbemieter beispielsweise staatliche Überbrückungshilfen in Anspruch nimmt oder genommen hat. Auch ob es sich bei den Hilfen um ein Darlehen oder einen Zuschuss handelt oder gehandelt hat, ist relevant.“

Von Jan Sedelies