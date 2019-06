Hannover

Reisen ist heute auch zelebrierter Lifestyle. Markus Hücker-Kösling, Assistent der Abteiungsleitung und vom Einkauf bei Horstmann & Sander, erklärt, worauf es bei der Kofferauswahl wirklich ankommt.

Herr Hücker-Kösling, was macht einen guten Koffer aus?

Das kommt sehr darauf an, wohin, wie lange und mit welchem Verkehrsmittel die Reise mit dem Gepäckstück dauert. Von daher ist das Kundengespräch vor dem Kauf sehr entscheidend, um den idealen Koffer oder die optimale Reisetasche zu finden. Kommt es dem Kunden als Reisender im Flugzeug auf Leichtigkeit an? Oder ist ihm ein möglichst stabiler, vielleicht sogar ein Rahmenkoffer mit einer übersichtlichen Innenaufteilung wichtig? Will oder muss er auf das Gestänge noch eine Tasche für seinen Laptop stellen? Dann wäre ein Koffer mit doppelter Teleskopstange empfehlenswert. Muss er lange Wege mit dem Koffer zu Fuß – zum Beispiel auf Flughäfen – zurücklegen oder reist er viel mit der Bahn und muss den Koffer durch enge Gassen ziehen können? Entscheidend ist außerdem, welcher Packtyp der Kunde ist.

Wieso ist das entscheidend?

Koffer klappen in der Mitte auf und teilen sich so in zwei Hälften. Wir nennen das 50/50-Aufteilung, so kommt man leicht an die Sachen in beiden Kofferhälften heran. Eine Tasche dagegen wird von unten nach oben gepackt. Benötigt man auf der Reise etwas, ist es schwieriger, daran zu kommen.

Edelkoffer mit System: Wie ein hochwertiger Kleidersack ist dieser Lederkoffer von Vocier (995 Euro) konzipiert, den Markus Hücker-Kösling von Horstmann & Sander zeigt. Die Anzüge werden im Kofferinneren so eingerollt aufbewahrt, dass sie nicht zerknittern können. Quelle: Wilde

Für Flugreisende ist auch immer die Größe des Handgepäcks entscheidend. Gibt es da spezielle Koffernormen?

Das gängige Maß für die Kabine ist 55 Zentimeter in der Höhe mal 40 Zentimeter in der Breite und 20 Zentimeter in der Tiefe. Aber mein Tipp ist, unbedingt vor Antritt der Flugreise noch einmal beim Anbieter nachzuschauen. Es gibt je nach Fluggesellschaft ganz unterschiedliche Vorschriften zu Größe und Gewicht, die sich auch immer wieder ändern können.

Wieso haben manche Koffer neben dem Zahlenschloss noch ein weiteres Schloss?

Das Zahlenschloss ist für den Eigentümer. Hier kann er seinen geheimen Code zum Öffnen des Koffers einprogrammieren. Damit aber der Zoll den Koffer für Stichproben gegebenenfalls öffnen kann, gibt es ein sogenanntes TSA-Schloss. Dank diesem Schloss kann der Zoll mit einem Spezialschlüssel, den nur er hat, den Koffer öffnen, auch wenn der Reisende nicht zugegen ist. Ohne TSA-Schloss darf der Zoll auf Kosten des Eigentümers den Koffer übrigens auch aufbrechen.

Gibt es einen modischen Trend unter den Koffern?

Die gängigen Farben bleiben Schwarz und Blau, aber auch Silber wird gern genommen. Unter den Kunden, die es etwas auffälliger mögen, ist Rot aktuell eine gefragte Farbe.

Smarte Features sind sehr angesagt – gilt das auch für Koffer?

Ja, zum Beispiel bietet die Firma Horizn Studios Koffer mit integrierter Powerbank.

Wie reinige ich meinen Koffer?

Einen Hartschalenkoffer kann man mit lauwarmen Wasser, Spülmittel und einem Tuch reinigen. Für Kratzer und Blindstellen gibt es zum Beispiel von Rimowa ein spezielles Pflegemittel für 9,95 Euro, mit dem man die Oberfläche kreisend polieren kann.

Und das sind Taschen für alle Fälle:

Quelle: Wilde

Für Coole Typen: „Property Of ...“ heißt die junge Firma aus Amsterdam, die sich zur Aufgabe gemacht hat, im Design coole, aber durch und durch seriöse Taschen und Rucksäcke zu entwickeln. Besonders die Rucksäcke der Berlin-Serie entdecken viele jüngere Menschen als ideales Boardgepäckstück. Die Rucksäcke sind packbar wie Koffer, im Rücken lassen sie sich mit einem großen Reißverschluss weit öffnen und erlauben so den Zugriff auf den kompletten Inhalt. Mehr als zehn Fächer sorgen für optimale Ordnung. Hinter der Rückwand befindet sich ein mobiles Office mit Fächern für einen 15-Zoll-Laptop. Das wasserabweisende Polyester-Material besteht aus recycelten PET-Flaschen. Nutzt man nicht die maximal 44 Liter Volumen aus, kann man die Tasche auf bis zu 28 Volumen verkleinern. 219 Euro kostet der Rucksack bei Horstmann & Sander.

Quelle: Wilde

Für jedes Wetter: Britisches Handwerk steht hinter der Marke Croots. Das Label gilt auf der Insel als Traditionsunternehmen, obwohl es erst 1978 gegründet wurde. Immerhin: Selbst die Queen besitzt Taschen von Croots. Gefertigt sind sie aus sehr robustem, gewachstem Baumwollcanvas aus West Yorkshire. Feuchtigkeit oder Nässe machen dieser Tasche gar nichts aus. Typisch für Croots sind die farblich abgesetzten Reißverschlüsse und das leuchtend rote Innenfutter. Für die Tragegriffe wurde drei Millimeter dickes Sattelleder verwendet, so kann die Tasche auch ruhig mal schwer gepackt werden. Zwei umlaufende Lederriemen sorgen zusätzlich für Stabilität. Mit ihren 50 Zentimetern Länge, 30 Zentimetern Tiefe und 32 Zentimetern Höhe hat sie die ideale Größe für einen Wochenendtrip. 499 Euro kostet die Tasche bei Horstmann & Sander.

Quelle: Vaude

Für lange Strecken: Rotuma II 65 heißt dieser Koffer von Vaude, den es in verschiedenen Farben gibt. Er lässt sich unkompliziert packen und trägt das Gewicht sicher auf leichtläufigen Rollen auch über längere Strecken. Die Rollen sind austauschbar. Das Planenobermaterial ist PVC-frei und wurde mit dem Eco Finish, das auf den Einsatz von umweltschädlichen Fluorcarbonen (PFC) verzichtet, ausgerüstet. Der Griff ist ausziehbar, der Boden verstärkt. Er ist 61 mal 36 mal 28 Zentimeter groß, hat so ein Fassungsvermögen von 65 Litern und wiegt 3200 Gramm. 189,99 Euro kostet der Koffer bei Galeria Kaufhof. Wem das zu klein ist: Es gibt für 209,99 Euro eine größere Variante.

Quelle: Wilde

Für die Ewigkeit: Der Topseller unter den Koffern von Horstmann & Sander ist dieser Alukoffer der deutschen Firma Rimowa. Er ist auch in der Art das klassische Modell, mit der die Firma 1898 gestartet ist. Der Retro-Koffer ist extrem langlebig und stabil, er hat vier leichtläufige Multirollen, damit man ihn bequem neben sich herschieben kann. „Sollte tatsächlich mal eine der Rollen brechen, so ist ein Austausch kein Problem“, sagt Markus Hücker-Kösling von Horstmann & Sander. „Alle renommierten Hersteller bietet inzwischen Ersatzrollen an.“ Zum Verschließen gibt es ein Abus-Zahlenschloss und ein TSA- Lock-Schloss für den Zoll. Der Alu-Trolley kostet in der Kabinengröße mit 33 Litern 730 Euro.

Quelle: Tatonka

Für den Wochenendtrip: Ideal für ein verlängertes Wochenende: Barrel heißt die Reisetaschenserie von Tatonka. Die Taschen sind aus strapazierfähigem und pflegeleichtem Tarpaulin, auch bekannt als Lkw-Planenmaterial, einem nahezu unverwüstlichem Gewebe. Die Tasche hat einen umliegenden Reißverschluss, so lässt sich das Hauptfach groß öffnen. Dazu gibt es kleinere Fächer und ein größeres Reißverschlussfach an der Innenseite des Taschendeckels. Fürs Tragen super praktisch: Neben langem Schultergurt und Henkeln gibt es auch gepolsterte Gurte, um die Tasche wie einen Rucksack schultern zu können. Es gibt sie in fünf Farben und sechs Größen, die mittlere (M) fasst 65 Liter und kostet bei Bluesky 110 Euro.

Quelle: Sigikid

Für den Omabesuch: Auch die kleinen Menschen wollen mal auf Reisen gehen. Der ideale Koffer für die Kindergartenfahrt oder für den Wochenendbesuch bei Oma ist der vierrädige Trolley von Sigikid. Das Hauptfach fasst 25 Liter und ist mit einem Reißverschluss ausgestattet. Das Innenfach ist gefüttert, Kreuzgurte sichern den Inhalt. Durch seine Größe von 40 mal 30 mal 17 Zentimetern kann er als Handgepäck ins Flugzeug mitgenommen worden. Wer auf den Geschmack gekommen ist: Aus der Serie Gina Galopp gibt es auch Rucksäcke, einen Brustbeutel, ein Schlampermäppchen sowie Brotzeitdosen und Trinkflaschen. Übrigens: Für Jungen gibt es ein entsprechendes Hai-Motiv mit Sammy Samoa. 79,99 Euro kostet der Hartschalen-Trolley bei Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz.

Info Beim Reisegepäck unterscheidet man zwischen Hartschalen- und Weichschalenkoffer. Je nachdem wie und womit man reist, hat die eine oder andere Kofferart ihre Vorteile. Hier eine kleine Materialkunde. Viele Hartschalenkoffer bestehen aus ABS, die Kurzform für Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat. Es gilt als besonders stabil und kratzfest. Polycarbonat hat ein recht geringes Gewicht und eine hohe Schlagfestigkeit. Jedoch sind die Herstellungskosten für Polycarbonat hoch, weshalb die Koffer teurer sind. Es gibt auch Koffer aus einer Verbindung von Polycarbonat und ABS. Polypropylen ist ein Kunststoff mit geringer Dichte. Er ist sehr leicht und robust. Oftmals werden Koffer aus Polypropylen im Spritzgussverfahren hergestellt. CURV gilt als das derzeit innovativste Material. Für die Herstellung werden Endlosfasern aus Polypropylen zu Gewebe verarbeitet. CURV ist teurer, aber auch sehr haltbar und besondes leicht. Weichschalenkoffer, die aus Polyester sind, sind sehr belastbar, flexibel und stabil. Die Kunstfaser hat eine hohe Witterungsbeständigkeit. Nylon, umgangssprachlich auch Polyamid oder Perlon genannt, ist ebenfalls eine elastische Kunstfaser. Zusätzlich ist Nylon recht strapazierfähig und bietet guten Schutz gegenüber Witterungsbedingungen. Leder wird nur noch selten genommen, da es teuer, recht empfindlich und schwer ist. Dafür ist es wasserabweisend und lange haltbar.

Die Shops: Galeria Kaufhof, Seilwinderstraße 8, Telefon 0511/366 60. Horstmann & Sander, Ernst-August-Platz 2, Telefon 0511/515 35 26. Galeria Kaufhof, Ernst-August-Platz 5, Telefon 0511/360 10. Bluesky, Kurt-Schumacher-Straße 9, Telefon 0511/32 58 69.

Von Maike Jacobs