Urlaub und Corona: Wie wird der Reise-Sommer 2022?

Hannover

Knapp zwei Monate sind es noch bis zu den Osterferien, doch für viele Familien ist das schon längst die Zeit einen passenden Urlaub zu buchen. Aber wie teuer wird das Reisen in diesem Jahr? Wie lange gibt es noch Rabatte und was muss mit Hinblick auf die Pandemie erwartet werden? Die NP hat mit Aaage Dünhaupt, dem Leiter Unternehmenskommunikation der Tui Deutschland, gesprochen.

Herr Dünhaupt, noch etwa acht Wochen sind es bis zu den Osterferien. Wie sind die Buchungszahlen aktuell bei Ihnen?

Wir beobachten bereits täglich einen Anstieg der Buchungszahlen, insbesondere mit Blick auf den Sommer. Auch bei Buchungen von Kurzentschlossenen auf die Kanaren oder in den Skiurlaub gibt es eine höhere Nachfrage. Auf den Inseln Kreta und Rhodos werden einige Kontingente für den Sommer bereits knapp.

Was sind in diesem Jahr beliebte Ziele? Und warum?

Die Kanaren sind überproportional beliebt, da das Wetter ganzjährig die wärmsten Temperaturen in Europa mit sich bringt. Daneben stehen im Sommer die Balearen und die griechischen Inseln ganz oben auf der Wunschliste. Vor allem Letztere haben sich während der Pandemie sehr gut geschlagen. Zudem muss man sagen, dass Inseln allgemein aufgrund ihrer weitläufigen und großen Strände und der Möglichkeit des Abstandhaltens in der Coronazeit profitiert haben. Bei den Langstreckenzielen sind die Malediven und die Seychellen sehr beliebt.

Im vergangenen Jahr war der Urlaub angesichts der Pandemie sehr teuer. Wie entwickeln sich die Preise in diesem Jahr?

Das ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Aufgrund der hohen Nachfrage zieht Griechenland ein wenig an. Mallorca ist im Vergleich zum Vorjahr sowie zu den Zeiten vor der Pandemie eher stabil.

„Empfiehlt sich, den Abflughafen zu variieren“

Kann sich eine Familie mit zwei Kindern überhaupt noch einen Urlaub leisten?

Natürlich, aber es empfiehlt sich in jedem Fall jetzt schon zu buchen, da es bis Ende Februar noch Frühbucherrabatte und Festpreise für Kinder gibt.

Womit hängen die Preise zusammen?

Am Ende hängt das natürlich immer von vielen Faktoren ab. Es empfiehlt sich daher auch immer mal den Abflugfhafen zu variieren oder den Urlaub um eine Woche zu verschieben, weil dann eventuell in einem anderen Bundesland bereits die Ferien zu Ende sind.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geben die Menschen mehr Geld für ihren Urlaub aus als vor der Pandemie?

Viele buchen aktuell einen längeren Urlaub, in dem sie zwei, drei Tage anhängen. Man darf nicht vergessen, dass der Urlaub für Familien die größte Konsumentscheidung des Jahres ist. Da eine Zeit lang nicht gereist werden konnte und auch an anderer Stelle weniger konsumiert wurde, gibt es jetzt eine Art Nachholeffekt.

„Reisen ist wieder einfacher geworden“

Was erwarten Sie mit Blick auf die Pandemie beim Reisen?

In diesem Sommer wird es erstmals so sein, dass die Menschen geimpft sein können. Viele sind auch schon geboostert. Das hat den Vorteil, dass Reisen wieder einfacher geworden ist, im Vergleich zu ungeimpften Menschen, die einen Test benötigen und je nach Gebiet anschließend in Quarantäne müssen. Auch die Ein- und Ausreiseregeln innerhalb von Europa werden noch mal angeglichen, das erleichtert den Flug in den Urlaub ebenfalls.

Rechnen Sie dennoch mit Beschränkungen?

Wenn man nicht geimpft ist und aus einem Hochinzidenzgebiet kommt, kann es weiterhin zu Quarantäneregelungen kommen. Wie es mit dem Tragen der Maske im Sommer aussehen wird, ist schwerer einzuschätzen. Allerdings ist es schon jetzt so, dass die Maske beim Sport, am Strand und im Restaurant nicht getragen werden muss.

Jüngst hat es wieder Coronafälle auf Kreuzfahrtschiffen gegeben. Auch auf Schiffen Ihres Hauses. Merken Sie eine Zurückhaltung bei Buchungen solcher Reisen?

Nein, der Trend ist weiterhin ungebrochen. Man darf nicht vergessen, dass wir schneller mal positive Fälle erkennen, da wir bei den Kreuzfahrten so intensiv testen. Auch Geimpfte und Geboosterte müssen einen Test vorlegen. Das haben wir so im normalen Alltag nicht.

„Jeder Urlaub hinterlässt einen Fußabdruck“

Was wollen Sie künftig ändern, um solche Ausbrüche zu verhindern?

Unsere aktuellen Maßnahmen und die Reduzierung der der Auslastung auf 60 bis 70 Prozent haben sich gut bewährt, sodass im Moment keine Anpassungen geplant sind.

Oftmals werden diese Reisen aufgrund der hohen Umweltbelastung kritisiert. Nimmt das Interesse ab?

Nein, grundsätzlich es ist ja so, dass jeder Urlaub einen Fußabdruck hinterlässt. Wir sind darauf fokussiert entlang der gesamten Reise den Verbrauch von Ressourcen zu reduzieren. Dazu zählt zum Beispiel die Nutzung von Landstrom, die Verwendung anderer Treibstoffe oder die Reinigung von Abgasen. Positiver Effekt der Pandemie ist übrigens, dass sich die Entsorgung von Essensresten durch den persönlichen Service am Buffet, anstelle der Selbstbedienung grundsätzlich stark minimiert hat.

Von Cecelia Spohn