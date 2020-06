Hannover

Wenn am 16. Juli für Tausende Schüler in Niedersachsen die Sommerferien starten, heißt es für viele Familien: Koffer packen und ab ans Meer – unter normalen Voraussetzungen. Denn durch die weltweit grassierende Corona-Pandemie vermochten nur wenige in den letzten Wochen an unbeschwerte Tage am Strand denken. Im Gegenteil: ein großer Teil hat seine Sommerreisen, speziell die ins Ausland, storniert. Doch nach drei Monaten Lockdown kehrt auch in Hannover Stück für Stück der Alltag zurück – und bewirkt vor allem eins: „Die Menschen wollen wieder raus und reisen“, hat Katja Beckmann, Geschäftsführerin des Tui-Reisebüros Beckmann an der Marienstraße (Südstadt), beobachtet.

Nachdem das Geschäft bei den Reisebüros nach der Wiederöffnung Ende Mai nur schleppend angelaufen ist, steige die Nachfrage langsam wieder. Neben Reisen an die heimische Nord- und Ostsee, seien in letzter Zeit auch dutzende Anfragen zu ausländischen Zielen im Juli und August dazugekommen, berichtet Beckmann. „Speziell Spanien mit den Balearen und Kanarischen Inseln ist sehr beliebt, aber auch Zypern und Griechenland.“ Nachdem anfangs Kunden vor allem Interesse an einheimischen Reisezielen gehabt hätten, sei die Nachfrage bei Beckmann mittlerweile sehr ausgeglichen. „ Auslandsreisen werden mehr und mehr ein Thema. Die Kundenanfragen nehmen von Woche zu Woche zu.“

Anzeige

Am Airport Hannover freut sich auf Fluggäste

Ähnliches berichtet ein Mitarbeiter (möchte namentlich unerwähnt bleiben) des Reisebüros Globomondo in der List. „Das ist Interesse ist wieder da, aber die Angst vor den Beschränkungen in den Zielländern wirken noch hemmend bei den Buchungen.“ Deshalb seien besonders die DACH-Staaten stark nachgefragt. Der Mitarbeiter glaubt aber an eine Last-Minute-Welle: „Die Resonanz könnte deutlich steigen, wenn die ersten Auslandsurlauber zurückkehren und positiv berichten.“

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: Parksee Lohne: Stellplätze für Dauercamper sind gefragt

Das steigende Interesse am Auslandsurlaub dürfte auch damit zusammenhängen, dass das Auswärtige Amt seine Reisewarnungen für 27 Länder in Europa aufgehoben hat, womit Reisen seit Montag vor allem in EU-Länder wieder möglich sind. Tuifly hat den Anfang gemacht: Bereits am Montag hob in Düsseldorf erstmals wieder ein Ferienflieger nach Mallorca ab. Am Donnerstag steuert auch von Hannover eine Tuifly-Maschine das gleiche Ziel an. „Wir freuen uns, dass Passagiere dann auch wieder vom Airport Hannover in den Urlaub fliegen können“, teilt Flughafensprecherin Kristin Peschel mit. Dafür hat der Flughafen in den vergangenen Wochen ein umfassendes Hygienekonzept vorbereitet, „damit die Urlauber auch sicher und unbeschwert ans Ziel kommen“.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch: Flughafen Hannover bereitet sich auf den Re-Start vor

Peschel berichtet, dass auch im Flughafen die ersten Last-Minute-Schalter wieder geöffnet haben. „So langsam kehrt das Leben zurück.“ Dies würde noch zunehmen, wenn sich in den kommenden Wochen der Flugplan weiter füllt.

Experten: „Es ist deutlich zu spüren, dass die Deutschen wieder reiselustig sind“

Auch wenn der Flugverkehr langsam wieder anläuft: „Viele wollen in diesen Zeiten nicht ins Ausland, insbesondere ältere Menschen,“ glaubt Sonja Janßen, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Niedersachsen. Die Nachfrage derzeit zeige: „Die Grundtendenz geht zum Urlaub in Niedersachsen.“ Beliebt seien vor allem Wohnmobil- und Campingplätze an der Nordsee. „Da erreichen wir schon jetzt die Grenze der Kapazitäten.“ Auch Hotels und Pensionen am Meer seien gut nachgefragt, doch der große „Urlaubsansturm“ komme erst noch, glaubt Janßen. Speziell bei gutem Wetter erwartet sie in den Sommermonaten auch spontan hohe Zuläufe an der Küste. „Da kommt eine enorme Herausforderung auf uns zu.“

Lesen Sie auch: Nordseeküste bei Airbnb besonders nachgefragt

Generell ginge die Tendenz der Reiseinteressierten zu einem autarken Urlaub im Inland, glaubt Janßen. Die Einschätzung teilt auch Manuela Thedens, Sprecherin von Ferienwohnungen.de. Sie berichtet: „Wir haben in den vergangenen Wochen ein wahren Ansturm auf deutsche Objekte, speziell an den Küsten gehabt.“ Aber auch für ausländische Ziele sei die Nachfrage nach Ferienimmobilien gewachsen, in den Niederlanden oder Dänemark etwa. „Es ist deutlich zu spüren, dass die Deutschen wieder reiselustig sind.“

Lesen Sie auch

Von Jens Strube