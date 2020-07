Hannover

Klare Ansage an die Beschäftigten der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH): Wer in den Sommerferien Urlaub in einem Corona-Risikogebiet macht und nach der Rückkehr 14 Tage in Quarantäne muss, erhält in dieser Zeit kein Gehalt. Besonders hart trifft diese Maßnahme Mitarbeiter, die gebürtig aus Risikogebieten kommen und dort in den Ferien eigentlich Verwandte besuchen wollten.

Appell: „Vermeiden Sie solche Reisen!“

In der Mitteilung an die Beschäftigten heißt es: „Wir dürfen Ihnen nicht vorschreiben, was Sie in Ihrer Freizeit tun sollen. Aber wer sich wissentlich der Gefahr aussetzt und in ein Land fährt, für das eine Reisewarnung besteht, muss auch die Konsequenzen tragen.“ Eventuelle Quarantänezeiten würden dann als unbezahlter Urlaub gewertet. Die Klinik-Leitung appelliert an die Beschäftigten: „Wann immer sich solche Reisen vermeiden lassen, vermeiden Sie sie!“ Wer dennoch in ein Land mit Reisewarnung fahren wolle, „informiert bitte vor Urlaubsantritt seine Vorgesetzten.“

Anzeige

MHH-Pflegerin kritisiert „Urlaubsverbot“

Eine MHH-Pflegerin, die anonym blieben will, sagte zur NP: „Eigentlich wollte ich meine Familie in meiner Heimat besuchen, aber das Land gehört zu den Risikogebieten.“ Insgesamt hat das Robert-Koch-Institut aktuell knapp 100 Länder als Corona-Risikogebiete eingestuft, darunter Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Großbritannien. Für die Pflegekraft kommt die Mitteilung der MHH einem Urlaubsverbot gleich. „Ich bin auf mein Gehalt angewiesen, kann es mir nicht leisten, auf Geld zu verzichten, sollte ich in Quarantäne müssen.“

Weitere NP+ Artikel

Sie sei enttäuscht und sauer zugleich, so die Beschäftigte: „Zu Beginn der Corona-Pandemie waren wir systemrelevant und Menschen haben abends von den Balkonen für uns Pflegekräfte geklatscht. Für unsere Vorgesetzten waren wir in der Zeit auch goldwert. Nun scheint das wieder vergessen zu sein.“ Auf Anfrage heißt es bei der MHH: „Die Maßnahme gilt für alle Tarifbeschäftigten im Land, Ausnahmen für Heimat -oder Verwandtenbesuche gibt es dabei keine.“

Von Britta Lüers