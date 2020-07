Urlaub im Risikogebiet: Das müssen Reisende beachten

Hannover

Die Reiselust ist zurück. Trotz Corona zieht es in den kommenden Ferienwochen viele Urlauber in die Ferne. In einigen Ländern Europas ist das auch problemlos wieder möglich. Wer allerdings in Risikogebiete reisen möchte, sollte sich das gut überlegen. Insbesondere für Arbeitnehmer kann der Trip mit Problemen enden. Denn nach der Rückkehr drohen laut Landesverordnung 14 Tage Quarantäne, in denen kein Lohnanspruch besteht. Darauf hatte jüngst auch die Stadtverwaltung in einem Mitarbeiteraushang hingewiesen und prompt viel Wirbel ausgelöst.

Badeurlaub in der Türkei? Eine Wandertour durch Schweden? Wer es sich nicht nehmen lassen will, Ferien in einem Risikogebiet zu machen, muss sich in Niedersachsen nach der Rückkehr umgehend in die Isolation begeben. Es sei denn, die Reisenden können einen negativen Corona-Test vorweisen. Dieser darf zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein. Alternativ kann man sich auch nach der Einreise in Deutschland testen lassen. Sobald ein negatives Testergebnis vorliegt – in der Regel nach 24 oder 48 Stunden – entfällt die Quarantänepflicht.

Mitarbeiterinfo schlägt hohe Wellen

In einem internen Schreiben, hatte die Stadt ihre Mitarbeiter eben auf diese Risiken sowie die sich daraus ergebenden Arbeitnehmerpflichten hingewiesen – „wenn auch sehr kurz und knapp“, wie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) später zugab. Dazu gehört auch, dass wer nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet durch die Corona-Quarantäne seine Arbeitsstelle nicht besuchen kann, in diesem Zeitraum auch keinen Anspruch auf Lohn hat. In den sozialen Netzwerken schlug der Aushang hohe Wellen, die bis in die Türkei schwappten. Türkische Medien unterstellten Hannovers Stadtverwaltung, Mitarbeitern, die in die Türkei reisen wollen, werde mit Repressalien bis hin zu Entlassungen gedroht. Die Stadt wies die Vorwürfe mit Bezug auf die geltende Landesverordnung zurück. Onay veranlasste jedoch, dass in dem Schreiben „die Zusammenhänge und Hintergründe noch einmal deutlicher formuliert werden“.

Fakt ist: Die Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wird von den Bundesländern geregelt. Welche Länder als Risikogebiete eingestuft werden, entscheidet das Robert-Koch-Institut ( RKI). Auf der tagesaktuellen Liste stehen alle Länder, in denen entweder ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, oder in denen es strukturelle Probleme wie beispielsweise zu wenige Testkapazitäten gibt. Auch beliebte Urlaubsziele wie die Türkei, Schweden oder Ägypten gehören dazu.

Urlauber müssen Corona-Test selbst zahlen

Wie der Bund-Verlag erklärt, gibt es eine Lohn-Entschädigung im Quarantänefall nur bei einer behördlich und individuell angeordneten Quarantäne, wie sie zum Beispiel ein Gesundheitsamt nach Kontakt mit einer Risikoperson anordnen kann. Der Arbeitgeber zahlt dann für die Zeit Leistungen in Höhe des Verdienstausfalls an den Arbeitnehmer. Wer dagegen in Isolation gehen muss, weil er gezielt in ein Risikogebiet gereist ist, geht leer aus. Die Alternative ist ein Corona-Test. Der muss in diesem Fall allerdings aus eigener Tasche gezahlt werden. Je nach Anbieter liegen die Kosten zwischen 150 und 300 Euro. Wer sich noch vor der Rückreise im Urlaubsland testen lässt, muss dies laut Vorgaben des RKI in einem entsprechend zertifizierten Labor durchführen lassen.

Homeoffice in Quarantäne

Eine günstigere Möglichkeit kann es für manche Berufstätige sein, in dieser Zeit von zu Hause aus zu arbeiten. „Besteht eine Homeoffice Vereinbarung, können Arbeitnehmer auch während der Quarantäne nach den Landesverordnungen von zu Hause aus arbeiten. So behalten sie ihren Lohnanspruch“, sagt Michael Bachner, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Eine Reise ins Risikogebiet verbieten dürfen Arbeitgeber hingegen nicht.

Wichtig für Familien: Schulpflichtige Kinder, die sich nach Ende der Sommerferien noch in Quarantäne befinden, gelten wie bei einer ärztlichen Krankschreibung als entschuldigt. „Das gilt auch, wenn sie keine Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus aufweisen“, erklärt Regionssprecher Christopher Borschel auf NP-Anfrage.

