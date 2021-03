Urlaub auf Mallorca: Erster Tui-Flieger hebt von Hannover ab – Vorfreude bei Touristen

Hannover

Die tiefhängenden Wolken über der Region Hannover kündigen bereits die nächsten Schauer an. Es ist nass-kalt. Ein ungemütlicher Sonntagmorgen. Knapp 400 Personen dürfte das in diesem Augenblick egal sein. In wenigen Stunden spüren sie bereits die milde Mittelmeer-Sonne Mallorcas auf der Haut. Es sind Deutschlands Urlaubsbürger, die um 10:20 Uhr und 11 Uhr der deutschen Corona-Tristesse entfliehen und mit den ersten Tui-Fliegern der Saison gen Palma de Mallorca aufbrechen.

Es ist kurz nach 8 Uhr. An Gleis 2 des Hauptbahnhofs stehen mehr als ein Dutzend Menschen mit Rollkoffern. Es sind die ersten Mallorca-Touristen. In wenigen Minuten fährt hier die S-Bahnlinie 5 in Richtung Flughafen Hannover ab. „Es ist echte Vorfreude“, sagt ein Mann, der namentlich unerwähnt bleiben möchte. „Endlich wieder Urlaub.“ Am Flughafen angekommen, ist die Abflughalle in Terminal A bereits gegen halb neun sehr belebt. Während beim ersten Flug mit der Nummer „X3 2146“ noch einige der 189 Plätze frei sind, ist die baugleiche Boing 738 um 11 Uhr komplett ausgebucht.

Zweijährige Matilda: „Ich freue mich auf den Pool“

Verteilt auf acht Check-In-Schalter stehen die Tui-Touristen Schlange. Und das, während sich in Deutschland die dritte Infektionswelle immer stärker offenbart, die Diskussionen um einen erneuten Lockdown zunehmen. Seit die Reisewarnung für die Balearen aufgehoben wurde, schnellte die Nachfrage nach Reisen auf des deutschen liebste Insel durch die Decke. In der Folge stockten neben Tui auch Airlines, wie Eurowings und Condor ihr Angebot zu Ostern massiv aus.

Lehrerin Helena Freitag (32) aus der Nähe von Gütersloh hebt um 10:20 Uhr mit der bundesweit ersten Tui-Maschine der Saison ab. Mit dabei die Töchter Matilda (2) und Lotte (sieben Monate). „Nach einem Jahr in Elternzeit brauche ich das jetzt einfach.“ Sorgen wegen einer potenziellen Infektion macht sie sich nicht. Sie besucht ihre Eltern in einer Finca: „Für uns nur der Flughafen kritisch. Ansonsten ist es eine Fahrt wie jede andere.“

Vorbereitet: Diese Mallorca-Touristin hatte bereits am Flughafen Hannover den Sonnenhut aufgesetzt. Quelle: Ilona Hottmann

Die zweijährige Matilda hat ihren Plüschhund „Buddy“ im Arm. Die Aufregung ist ihr anzumerken: „Ich freue mich auf den Pool.“ Für Papa Niklas Muschinsky (38), der die Familie zum Flughafen nach Hannover fuhr, ging die Reise nur bis ebendort. „Ich muss leider arbeiten, sonst wäre ich auch mitgekommen.“

Größte Vorfreude? „Einfach mal wieder in ein Restaurant gehen“

40 Minuten später hebt die zweite Tuifly-Maschine des Tages nach Mallorca ab. Lisa-Marie Gille (23) und Mutter Anja Gille (50) sind mit an Bord. Trotz aller Kritik an den Mallorca-Touristen: Die 23-Jährige sieht die Reise locker. „Die Inzidenz vor Ort ist gering, die Hygienemaßnahmen während der Zeit streng. Ich habe kein schlechtes Gefühl.“ Mutter Anja sagt ganz ehrlich: „Ich möchte endlich mal wieder raus. Ich freue mich schon.“

Die beiden haben bei Tui eine Pauschalreise gebucht, werden bis Mittwoch in Playa de Palma sein. Für die 23-Jährige hat der Trip auch berufliche Vorteile. „Ich arbeite in einem Reisebüro. Da kann ich den Kunden natürlich von meinen eigenen Erfahrungen berichten.“ Daneben sollen aber auch die Vorteile genutzt werden. Die größte Vorfreude? „Einfach mal wieder in ein Restaurant gehen und einen Kaffee trinken.“

Vorfreude: Anja Gille (50) und Tochter Lisa-Marie Gille (23) wollen auf Mallorca „Einfach mal wieder in ein Restaurant gehen“. Quelle: Ilona Hottmann

Anna Mehnert (27) aus Bad Fallingbostel bleibt gleich drei Wochen auf der Insel. Sie hat sich auch nicht von einem plötzlichen Preisanstieg von 300 Euro binnen zehn Stunden entmutigen lassen. Sie habe keine Sorge, dass der Urlaub zum Superspreader-Event werde, aber: „Ich befürchte, dass sich die Menschen im Anschluss des Urlaubs nicht testen lassen oder anfangs isolieren.“ Das fände sie unverantwortlich.

