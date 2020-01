„Unwort des Jahres“: Eine Kür, die keiner braucht

Hannover

„Lügenpresse“, „Gutmensch“, „Volksverräter“, „Alternative Fakten“, „Anti-Abschiebe-Industrie“ – die Ahnengalerie der„Klimahysterie“ ist nicht gerade ehrenvoll. Die Jury-Gewinner der vergangenen Jahre sind ein Best-Of der AfD-Parolen und eine Erinnerung daran, wie sehr die verbale Kriegsführung der Rechtspopulisten von Anfang an die Debatten prägt.

Dafür braucht es eigentlich nicht noch die Auszeichnung der Sprachwissenschaftler, auch nicht als wohlige Selbstvergewisserung, auf der richtigen Seite zu stehen: Wenn ethische Einwände eine Rolle spielen würden, sähen unsere Parlamente heute anders aus.

Scheingefechte um unser Vokabular

Das „ Unwort des Jahres“: Ein Begriff, selbst Ausdruck seiner Zeit. Nie wurde so gerungen um das, was man sagen darf, soll oder kann. Es sind Scheingefechte um unser Vokabular: Die einen beklagen Tabus, die es nicht gibt(„Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“), die anderen bemühen eine klinisch reine Sprache, die niemand*in spricht. Debatten sind so kaum noch möglich – dabei wären es kühle Fakten, die Parolen entlarvten.

Vorschlag deshalb für 2020: Das „ Unwort des Jahres“ nominiert sich diesmal selbst.

Von Fabian Mast