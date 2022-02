Unwetterzelle über Hannover: Feuerwehr rückt zu mehr als 40 Einsätzen aus

Hannover

Innerhalb von zwei Stunden ist die Feuerwehr Hannover am Donnerstagabend zu insgesamt 42 Einsätzen ausgerückt. Grund war einen Unwetterzelle, die gegen 18.30 Uhr mit starkem Wind und Regen über die Landeshauptstadt hinwegfegte. Wie Jörg Rühle von der Feuerwehr Hannover mitteilte, gingen infolgedessen zahlreiche Notrufe in der Regionsleitstelle ein.

Zusätzlich wurden auch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Einheiten von Freiwilligen Feuerwehren in Hannover alarmiert. Neben umgestürzten Bäumen und abgedeckten Dächern mussten sich die Einsatzkräfte auch um lose Dachziegel und abgebrochene Äste kümmern.

Wind trägt in Oberricklingen Dachhaut ab

In der Tillystraße im Stadtteil Oberricklingen musste eine rund 30 Quadratmeter lose Dachhaut mithilfe einer Teleskopmastbühne abgetragen werden. Die durch die Eilenriede führende Waldchaussee wurde durch einen umgestürzten Baum vollständig blockiert. Die Feuerwehr musste ihn mit Motorkettensägen zerlegen. In der Borkumer Straße in der List stürzte ein Baum auf einen Pkw.

Im Stadtteil Vahrenwald hatten sich in der Hischestraße die Dachziegel von einem Haus gelöst und waren auf ein Auto und den Gehweg gestürzt.

Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand. Bis 20.50 Uhr waren im gesamten Stadtgebiet etwa 80 Feuerwehrleute im Einsatz.

Von Linda Tonn