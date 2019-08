Hannover

Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitagabend eine Warnung vor schweren Unwettern in Hannover aufgegeben. Kurz vor 21 Uhr wurde die Warnung aber schon wieder aufgehoben. Gleichzeitig sollte das Konzert von Ed Sheeran auf dem Messegelände in Hannover starten. Dort sind heute 75.000 Fans zu Gast.

Wegen des Wetters wurde die Show zeitweise unterbrochen. Der Auftritt von James Bay, der vor Ed Sheeran spielen sollte, musste ausfallen.

Von RND/ewo