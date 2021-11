Hannover

Von Querdenkern keine Spur im Rat der Stadt. Der tagte im Star Event Center am Alten Flughafen. Die 3-G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) war vorgeschrieben. Alle 64 Ratsmitglieder erfüllten diese Anforderung – anders als von einigen erwartet auch die drei Politiker der AfD.

Ganz ohne Protest aber lief die Sitzung nicht. Pirat Bruno Adam Wolf meldete sich mit einer persönlichen Erklärung. Er nannte es „mehr als unverantwortlich, dass wir hier ins Präsenz und mit so vielen Menschen tagen“. Unverantwortlich auch für die vielen Mitarbeiter der Verwaltung.

Ritschel im zweiten Anlauf gewählt

Erfolg im zweiten Anlauf: Mit 37 von 65 Stimmen hat der Rat am Donnerstag Anja Ritschel (Bündnis 90/Die Grünen) zur Wirtschafts- und Umweltdezernentin gewählt. Im Juli war die Favoritin von OB Belit Onay für die Nachfolge von Sabine Tegtmeyer-Dette gescheitert. Als Folge des Eklats ließen die Grünen das Bündnis mit SPD und FDP platzen. Sie hatten auch den Partnern unterstellt, Ritschel nicht zu 100 Prozent unterstützt zu haben.

Diesmal, in der zweiten Sitzung des Rates nach der Kommunalwahl, war der Ausgang klar. Weil von den 64 Ratsmitgliedern 31 neu im Amt sind, hatte sich Ritschel im Vorfeld den Fraktionen präsentiert. In der Sitzung stellte sie sich erneut vor, ging auch auf die Niederlage ein und erklärte, warum sie sich für Hartnäckigkeit entschieden habe. In der letzten Ratssitzung vor der Kommunalwahl, sagte sie, sei sie „zur falschen Zeit am eigentlich richtigen Ort“ gewesen.

Experimentierräume kosteten 379.000 Euro

Abgehakt. Wie der Versuch der CDU-Fraktion, noch einmal Negatives gegen die sogenannten Experimentierräume vorzubringen. Felix Semper fragte nach den Kosten, hatte wohl horrende Zahlen erwartet. Laut Auskunft der Stadt hätten die Experimentierräume einschließlich der Kosten für Gutachter, Workshops und Marketing 378.934,82 Euro gekostet. Die Sachkosten für den Innenstadtdialog und das Beteiligungsverfahren betragen 400.000 Euro.

Mit einer großer Enthüllungsstory hatte wohl auch Jens Böning von den Hannoveranern gerechnet. Er fragte nach, wie viele E-Scooter seit der Einführung in Hannover „verschwunden“ oder so beschädigt wurden, dass ein Totalschaden entstanden ist. In Köln, so berichtete er, seien 500 Scooter im Rhein gelandet. Auskunft über Schäden konnte ihm Stadtbaurat Thomas Vielhaber nicht sagen. Die Flotte sei Sache der Anbieter. Mit denen werde die Stadt aber in Kürze Gespräche führen wegen der zunehmenden Probleme mit E-Scootern.

FDP will Übergangsregelung

„Das flutscht ja“, kommentierte Ratsvorsitzende Uta Engelhardt die schnelle Abarbeitung der Tagesordnung. Kaum Diskussionsbedarf, keine Sternstunden im Star Event Center – und ganz groß der Wunsch, dass das Land wieder die Voraussetzungen für Sitzung mit Videokonferenzformat schafft. „Wenn es nach dem Ende der epidemischen Notlage wenigstens Übergangsregelungen gebe“, schimpfte FDP-Mann Wilfried Engelke. „Die Zahlen steigen und steigen – und wir müssen in Präsenz tagen.“

Von Vera König