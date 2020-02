Untreue-Prozess: Das Geständnis des „kleinen Härke“

HANNOVER

Der Untreue-Prozess zu Lasten der Stadt Hannover hat am Dienstag mit Geständnissen begonnen. Der Werkstattleiter im Fachbereich Gebäudemanagement, Gunter E. (55), bestätigte ebenso die Anklage wie Oliver N. (49). Beide haben von Januar 2011 bis Ende 2015 Technik und Werkzeug, die für die Stadt bestimmt waren, im sechsstelligen Bereich veruntreut. N. soll sich dabei der Beihilfe der gewerbsmäßigen Untreue schuldig gemacht haben.

Das Geständnis von Oliver N. ist dabei keine Überraschung. Er hatte bereits im Ermittlungsverfahren ausgesagt. Das Ganze war durch eine Steuerprüfung seines Großhandels für Haushaltswaren im Juli 2014 ans Tageslicht gekommen.

Gunter E. buchte „Luftrechnungen“

Für Gunter E. gab Anwalt Matthias Waldraff eine Erklärung ab. „Auf Grund seiner Dauerbelastung hat sich bei meinem Mandanten eine Verschiebung des Werte- und Normengefüges ergeben. Er ist der kleine Härke.“ Eine Anspielung auf den ehemaligen Personaldezernenten Harald Härke. Er hatte dem Büroleiter von Ex-OB Stefan Schostok eine unrechtmäßige Zulage gewährt. Alle drei müssen sich wegen Untreue derzeit vor dem Landgericht Hannover verantworten („Rathausaffäre“).

Gunter E. war zuständig für die technische Ausstattung aller Schulen und Kitas in Hannover. Trotz dieses aufwändigen Jobs hatte er noch ein Nebengewerbe im Bereich Haustechnik. So hat er von seinem Bekannten Oliver N. technische Ausstattung bezogen (zum Beispiel Pumpen, Heizungen und Werkzeug). Dafür soll E. nichts bezahlt haben. Doch anstatt die Dinge in städtischen Einrichtungen zu verbauen, belieferte der Werkstattleiter Privatkunden oder verkaufte die Waren bei Ebay. Im Gegenzug bekam N. im Schnitt einen „Zuschlag“ von durchschnittlich 20 Prozent auf seine Rechnungen für die Stadt. Gunter E. zeichnete die „Luftrechungen“ ab. Das Wort „Skonto“ bekommt in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung.

Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention

Der Werkstattleiter soll Waren im Wert von knapp 300.000 Euro erhalten haben. Da er das Geld am Finanzamt vorbei brachte, macht der Fiskus eine Summe von etwa 190.000 Euro geltend. Oliver N. soll sich um 100.000 Euro bereichert haben.

Doch Anwalt Waldraff backte nicht nur kleine Brötchen. Er rügte das Verfahren wegen seiner überlangen Verfahrensdauer. „Das ist ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.“ Das hänge mit der Überlastung der Staatsanwaltschaft zusammen. So habe eine junge Staatsanwältin mit „heißer Nadel“ die Anklage gestrickt, um eine Verjährung der Taten zu verhindern. Deshalb seien nur Taten mit einem Wert von mehr als 1000 Euro angeklagt worden. Und dann sei die Anklage gegen seinen Mandanten inclusive des Steuergeheimnisses an die Stadt Hannover geschickt worden. Daraufhin sei Gunter E. fristlos entlassen worden.

Bewährungsstrafen für die Angeklagten?

Zumindest einen Fehler der Anklage revidierte Schöffenrichter Reinhard Meffert. Die Zahl der Untreue-Taten ließ er von 91 auf 54 schrumpfen. Da sich mehrere Vergehen an einem Tag ereignet hätten, müssten sie als eine Tat gelten.

Es gibt nur noch einen weiteren Verhandlungstermin, am 25. Februar. Also ist klar, dass die gegnerischen Parteien nicht die Klingen kreuzen werden. Prognose: Die Angeklagten gehen mit Bewährungsstrafen aus dem Gerichtssaal.

