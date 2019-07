Hannover

Der Stimmzettel für die OB-Wahl am 27. Oktober wird immer länger. Inzwischen gibt es elf Bewerber, die in Hannover Verwaltungschef werden wollen. Drei davon sind Unabhängige – neben der Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek und der Stadtplanerin, Poetin und Komponistin Ruth Esther Gilmore jetzt auch Lehrer und Ratsherr Tobis Braune.

Bis zum 23. August muss jeder Kandidat 320 Unterschriften von Unterstützern einsammeln. Kaczmarek hat die Hürde schon fast genommen. Obwohl es länger dauert als erwartet. „In weniger als 24 Stunden bekomme ich das zusammen“, hatte die Kulturmanagerin, der NP Ende Juni gesagt.

Ideen von moderner Stadt

230 Unterschriften standen am Freitagmorgen auf den Listen – am Abend wurden es noch ein paar mehr. Da lud die quirlige Mitinitiatorin eines Netzwerks, das Geflüchtete in Ausbildung und Arbeit bringt, zum Kennenlernen in die Nordstadt ein. Sie wollte ihre Ideen von einer modernen Stadt der Mitbestimmung, der Gestaltung und Solidarität präsentieren.

Ruth Esther Gilmore, gebürtig in den USA und seit dem zwölften Lebensjahr wohnhaft in Hannover, kann schon 54 Unterschriften vorweisen. Die Stadtplanerin (1968 geboren) hat auf 17 Seiten ihr Wahlprogramm skizziert. Ihr Engagement gilt klimagerechter Stadtplanung und einer engen wirtschaftlichen „Zusammenarbeit zwischen meinem Hannover und meinem Bundesstaat North Carolina“.

Musikstück zum Waldsterben

Manchen Kulturinteressierten ist Gilmore ein Begriff. Ein von ihr komponiertes Stück für Geiger und Streicher zum Thema Waldsterben soll in der Pauluskirche begeistert haben. In Kürze erscheint ihr Gedichtband über Klimawandel und Naturschutz.

Das sind durchaus Themen, die auch Tobias Braune bewegen. Für die AfD wurde der Lehrer und überzeugte Christ in den Rat gewählt – doch mit den Rechtspopulisten hat er sich inzwischen überworfen und die Partei verlassen. Kurz vor der Landtagswahl 2017 empfahl er sogar, lieber CDU als AfD zu wählen.

Außer den drei Unabhängigen treten an: der ehemalige Stadtkämmerer und heutige Enercity-Vorstand Marc Hansmann ( SPD), Ex-VW-Nutzfahrzeuge-Chef Eckhard Scholz für die CDU, der Landtagsabgeordnete Belit Onay für die Grünen. Die Linken schicken ihre Regionsabgeordnete Jessica Kaußen ins Rennen, die Satiretruppe „Die Partei“ hat Catharina Gutwerk nominiert, unterstützt aber auch Julian Klippert. Die AfD will ihren Bundestagsabgeordneten Jörn König aufstellen. Die Piraten haben den Ratsherrn und Regionsabgeordneten Adam Wolf nominiert.

Von Vera König