Hannover

Allen negativen Folgen der Corona-Pandemie zum Trotz: Die Unterrichtsversorgung an den öffentlichen Schulen in Niedersachsen liegt nach Mitteilung des Kultusministeriums im Schuljahr 2020/2021 statistisch gesehen bei 99,0 Prozent – im Vergleich zum vorherigen Schuljahr ein Minus von 0,6 Prozent. Aus Sicht des Kultusministeriums ist dieser Wert „zufriedenstellend“ – es seien schließlich Herausforderungen zu bewältigen gewesen.

Zum Beispiel ein „Anstieg der Schülerzahlen“: An den niedersächsischen Schulen insgesamt würden derzeit 19.200 Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet als noch 2019/2020, allein an den öffentlichen allgemein bildenden Schulen seien es 16.900 mehr. Zu erklären sei die Zunahme aus dem zusätzlichen 13. Jahrgang nach der Umstellung auf G9 an den bisherigen G8-Systemen. Auch im Primarbereich seine die Schülerzahlen leicht gestiegen, im Sekundarbereich I dagegen leicht zurückgegangen.

Land investiert in Förderstunden

Zugenommen haben laut Kultusministerium insbesondere die Stunden für Zusatzbedarfe. Das Land investiere insbesondere in die Inklusion zur Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (122.801 Stunden) und in die Ganztagsschule (88.176 Stunden). Auch für die Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache würden mehr als 55.000 Zusatzstunden gewährt.

Stabilisierend wirkte sich auch Sicht des Kultusministerium die Einstellung von Lehrkräften aus – 3242 seien 2020 neu hinzugekommen, ausgeschieden seinen 2352. Zum zweiten Schulhalbjahr seine bereits 83 Prozent der ausgeschriebenen Stellen besetzt (996 von 1200), weitere Einstellungen seine zudem geplant, „so dass noch mit einer relevanten Anzahl von Stellenbesetzungen zu rechnen ist. In 2021 ist damit eine Verbesserung zu erwarten“.

Von mlg