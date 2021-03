Hannover

Immer mehr Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter an Grund- und Förderschulen in Niedersachsen werden gegen das Coronavirus geimpft. Nach NP-Informationen kommt es dadurch an einigen Schulen jedoch zu Einschränkungen beim Präsenzunterricht. Aus Sorge vor möglichen Impfreaktionen bitten Schulleitungen Eltern darum, ihre Kinder zumindest am Folgetag der Lehrerimpfungen im Homeschooling zu betreuen. Das Unverständnis darüber ist groß.

Es sei „nicht absehbar, wie viele Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter am Folgetag aus gesundheitlichen Gründen ihren Dienst nicht antreten können“, heißt es in einem Elternbrief einer hannoverschen Grundschule. Die Schulleiterin bittet darin, „wenn es irgendwie möglich ist, ihre Kinder im Homeschooling zu betreuen und nicht in die Schule zu schicken“. Ein Sprecher des Kultusministeriums rechtfertigt das Vorgehen: „Im Einzelfall ist es besser, frühzeitig zu planen, als kurzfristig überrascht zu sein.“ Allerdings wäre ein Impftermin vor einem Wochenende oder in den Ferien besser. Dies sei aber nicht immer machbar.

„Geht einem doch nicht pauschal schlecht nach Impfung“

Doch nach einem ohnehin belastenden Jahr mit vielen Unterrichtsausfällen sind viele Eltern mit ihrer Geduld am Ende und empfinden dies als weitere Zumutung. Ein betroffener Vater, der selber Lehrer ist, sagt: „Es geht einem doch nicht pauschal schlecht nach der Corona-Impfung. Mit Blick auf die Osterferien hätte man bei der Terminvergabe auch darüber nachdenken können, Lehrer in den Ferien zu impfen, um Eltern und Kinder nicht zusätzlich zu belasten.“ Eine andere Mutter fragt sich: „Wenn klar ist, dass es Geimpften am Folgetag möglicherweise schlecht geht, ist es völlig unverständlich, warum alle Lehrkräfte am selben Tag geimpft werden. Hätte man die nicht in zwei Gruppen teilen können?“

Region will Schulteams nicht in Gruppen teilen

Doch für die Impftermine sind nicht die Schulen verantwortlich, das liegt in der Hand der Impfzentren nach Absprache mit den Schulleitungen. Dazu heißt es von der Region: „Das Impfzentrum versucht, Gruppen zu clustern, wo es möglich ist, um vor Ort mit den mobilen Teams zu impfen, wenn sich das anbietet.“ Aus organisatorischen Gründen sei dabei die Aufteilung von Lehrerkollegien in mehrere Gruppen nicht vorgesehen.

Und Polizisten sollen Paracetamol vor Impfung nehmen

Dass es in Behörden auch anders laufen kann, zeigt sich am Beispiel der Polizeidirektion Hannover. Polizisten erhielten vor ihren Impfungen mit Astrazeneca eine Handlungsempfehlung der Behörde. Darin wird ihnen empfohlen, vor der Immunisierung prophylaktisch mehrere Paracetamol einzunehmen, um Nebenwirkungen abzuwenden – auch um die Einsatzbereitschaft der Polizei nicht zu gefährden. Unklar sei jedoch, so ein Allgemeinmediziner zur NP, ob mit der Einnahme von Paracetamol tatsächlich abgemildert werden.

Von Britta Lüers