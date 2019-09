Die Temperaturen haben sich vor allem am Morgen merklich abgekühlt. Die Gartenheim-Mieter an der Pelikanstraße müssen nun aber wohl nicht bei Kälte über den Hof zum Duschcontainer. Unternehmens-Chef Haese hat elektrische Not-Warmwassersystem für die 175 betroffenen Wohnungen installieren lassen. Die Sanierung der Fernwärme-Leitungen wird aber bis in den Dezember andauern.