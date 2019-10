Unternehmer darf auf seinem Möbelhaus landen

HANNOVER

Der Unternehmer Kurt Krieger (71) ist ein vielbeschäftigter Mann. Und da er viele Möbelhäuser in Deutschland und im Ausland hat, muss er schnell von A nach B kommen. Seit Donnerstag steht fest: Der Unternehmer darf nun auch auf dem Dach von „ Möbel Höffner“ in Altwarmbüchen (Isernhagen) mit seinem Hubschrauber landen. Die Klage von zwei Anwohner-Ehepaaren wurde vor dem Verwaltungsgericht Hannover zurückgewiesen.

„Wir konnten den Klägern in keinem Punkt folgen“, stellte Richterin Susanne Schneider fest. Sie hatten mehr als ein Dutzend Argumente vorgebracht: Verletzung des Planungsrechts, Beteiligungsrechte nicht eingehalten, Gefährdung der Anwohner, Vogelschlag sowie zu hoher Lärm, lauteten die wichtigsten Punkte.

Klage Anfang 2017 eingereicht

2014 hatte die Region Hannover den Bau des Möbelhauses genehmigt; den Hubschrauberlandeplatz ( Heliport) nur unter Vorbehalt. Ende 2016 gab die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr grünes Licht zum Abheben. Einen Monat später klagten die Anwohner.

Eine Klägerin: „Wenn so ein Hubschrauber startet, ist das ein enormer Lärm.“ Einmal habe sie das erlebt. Laut Richterin Schneider war der Jungfernflug nicht genehmigt. Danach habe aber kein weiterer Krieger-Heli seine Kreise über dem Möbelhaus gedreht.

Der Kläger-Anwalt stellte den Sinn eines Heliports komplett in Frage: In Zeiten von Video-Konferenzen brauche man so etwas nicht, zumal der Airport Hannover in der Nähe sei. Doch das Gesetz spricht eine andere Sprache. „Wenn der Unternehmer seinen Bedarf an einem Hubschrauber-Landeplatz geltend macht, ist das ausreichend“, so die Richterin.

Lärm überschreitet Grenzwerte nicht

Also dürfen künftig Helis werktags zwischen 7 und 20 Uhr auf dem Möbelhaus landen und starten. Andere Möbelhäuser des Unternehmers haben auch schon Heliports.

Sicherheitsbedenken wischte ein Sachverständiger vom Tisch. „Noch nie wurden in Deutschland Anwohner bei einem Helikopter-Schaden verletzt.“ Ein solcher Unfall komme statistisch einmal in 5000 Jahren vor. Da bleibt also noch viel Zeit.

Auch in Sachen Lärm blieben alle Orientierungswerte unterschritten, heißt es im Urteil. Dabei können die Lärmspitzen schon mal so hoch sein wie ein vorbeifahrender Lastwagen. Der Anwalt des Möbel-Giganten wies daraufhin, dass Altwarmbüchen ohnehin sehr mit Lärm belastet sei. Insofern verändere sich durch die Helis auch nicht der Dauerschallpegel. Da stimmte auch der Kläger-Anwalt zu. Ansonsten kreuzten die Anwälte auf hohem advokatischen Niveau die Klingen.

Von Thomas Nagel