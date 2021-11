Unter Corona-Bedingungen: Weihnachtsmarkt in Hannover ist eröffnet

Hannover

Allen Widrigkeiten zum Trotz: Der Weihnachtsmarkt in Hannovers Innenstadt ist am Montag um 16 Uhr eröffnet worden. An einem überaus sonnigen Herbsttag, der, wie es für einen Weihnachtsmarkt angemessen ist, trocken und knackig kalt war. Oberbürgermeister Belit Onay nahm die Zeremonie am Platz der Weltausstellung vor. Onay war sich sicher: „Wir können einen sicheren Weihnachtsmarkt bieten - mit 2G unter freiem Himmel und Maskenpflicht“- die soll ab Dienstag gelten. Der OB fügte an: Der Markt sei in diesen Zeiten „für viele ein Hoffnungsschimmer“. Zugleich machte Onay klar, dass der Markt nur unter Vorbehalt laufe. Er könne „auch ein jähes Ende finden, wenn sich die Menschen nicht an die Regeln halten. Wir werden auch das Infektionsgeschehen weiter beobachten“.

Start unter Vorbehalt

Und das ist hoffentlich auch allen bewusst: Wegen der pandemischen Lage läuft der Markt auf Widerruf. Ein normales Marktgeschehen ist es so nicht. Überall dort, wo gegessen und getrunken wird, gilt die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene können etwas verzehren. Zudem prüft die Region derzeit eine allgemeine Maskenpflicht in der Innenstadt. Budenbetreiber kontrollieren Impfpässe und Personalausweise.

Auch nur für Genesene und Geimpfte: das Bändchen, das Besucherinnen und Besucher für den Verzehr benötigen. Quelle: Rainer Dröse

Damit Gäste sich nicht an jeder Bude ausweisen müssen, bekommen sie Bändchen um die Handgelenke. Ungeimpfte können über den Markt flanieren, dürfen aber nicht verzehren. Theoretisch können sie aber an Ständen mit Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck einkaufen.

Worauf alle verzichten müssen

Auf manche Attraktionen müssen die Weihnachtsmarkt-Liebhaberinnen und -Liebhaber verzichten. So fehlt das Eingangstor am Platz der Weltausstellung, auch Bühnen auf dem Markt gibt es nicht. Grund: Um Gedränge zu vermeiden, wird überall mehr Abstand eingeplant. Daher fehlt auch das Finnen-Zelt auf dem Ballhofplatz ebenso wie der Wunschbrunnenwald auf dem Holzmarkt.

Von Christian Bohnenkamp und Michael Lange