„Unter Bulli-Fahrern ist man immer willkommen“

Hannover

Die Hannoveraner lieben ihren VW-Bus – und noch mehr wenn er hell erleuchtet ist. Tausende LED-Lichter schmückten am Samstagabend 40 Oldtimer aus ganz Deutschland. Denn die kamen weihnachtlich dekoriert zum „Twinkle Light Cruise“ vor das neue Rathaus.

Connor kann sein Glück kaum fassen. „Die Autos sehen einfach wahnsinnig toll aus und glitzern so schön“, schwärmt der Zehnjährige. Am besten gefällt ihm ein alter schwarzer Käfer – auf dessen Dach ist nämlich ein Tannenbaum gespannt. „Wie im Film“, meint Connor.

Es ist das zweite Mal in Folge, dass sich die Oldtimer-Liebhaber kurz vor Weihnachten in Hannover treffen und ihre bunt geschmückten Fahrzeuge präsentieren. Die Fahrer sind dafür sogar extra aus dem Ruhrgebiet, Berlin und dem Harz angereist.

Bilder von der Bulli-Parade

Zur Galerie 40 bunt geschmückte VW-Busse begeistern die Hannoveraner vor dem Neuen Rathaus

Stundenlange Arbeit für die perfekte Weihnachtsdeko

Auch Florian Rollberger (32) ist mit seinem T3 von 1988 dabei. „Der Bulli ist fast so alt wie ich, das gefällt mir“, sagt er. Und nicht nur ihm: Das rote Feuerwehrauto sticht heraus, mehr als 1600 kleine Lampen bringen die Karosserie zum Strahlen. Ein kleiner Tannenbaum auf dem Dach und ein Holzschlitten dürfen dabei aber auch nicht fehlen – ist ja schließlich bald Weihnachten. „Eigentlich bin ich gar kein großer Freund der Adventszeit, ich muss immer viel arbeiten“, erklärt Rollberger. Aber beim Oldtimer-Treffen gibt er trotzdem alles: „Es macht mir richtig gute Laune zu sehen, dass die Menschen sich an den Fahrzeugen so begeistern können.“ Dafür investiert er richtig Zeit – in der Nacht vor dem Treffen hat er nicht eine Minute geschlafen.

Zur Freude von Kristin Gavras (46) und ihrem Sohn Alexander (14). Die beiden können sich an den Lichtern gar nicht satt sehen. Um sich das Spektakel anzusehen, sind sie deswegen extra für eine Nacht aus Bremen angereist. „Unter den Bulli-Fahrern ist man immer willkommen, das sind wir nicht immer“, sagt Gavras. Denn ihr Sohn Alexander ist Autist. Sein besonderes Interesse für Bullis trifft aber bei den Oldtimer-Freunden auf Zuspruch, unter ihnen fühlt er sich wohl. „Ich kann immer alles fragen, was ich über Lichter wissen möchte, denn die interessieren mich an den Autos am meisten.“

Bullis wecken Kinderheitserinnerungen

Doch es ist nicht nur das Interesse von Sohn Alexander, dass Familie Gavra nach Hannover gezogen hat. Auch Mama Kristin hat eine besondere Verbindung zu den VW-Bussen. „Meinen ersten Campingurlaub habe ich mit zwei Jahren in einem T1 in Norwegen verbracht.“ Seitdem ist die Liebe geblieben. Inzwischen bereist sie selbst seit 20 Jahren mit ihrem Mann Andreas (56) in einem Bus die ganze Welt. Die aufregendste Reise? „Die hatten wir im vergangenen Jahr, da sind wir gemeinsam an den Nordkap gefahren.“ Eine intensive Tour – immerhin vier Wochen waren sie unterwegs. Nicht nur wegen der langen Strecke, sondern auch, weil der Oldtimer immer wieder Pannen hatte.

Doch für Familie Gavra ist das kein Kritikpunkt – die Liebe zum Bulli wird nur noch größer. Und so geht es an diesem Samstag auch den anderen Hannoveranern, die von dem Anblick der leuchtenden Oldtimer begeistert sind.

Von Mandy Sarti