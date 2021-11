Hannover

Mit acht Impfteams hat die Region Hannover ihren Kampf gegen Corona gestartet – bald werden es mehr als 100 sein. Ihr Präsident Steffen Krach (42, SPD) macht alles, um die vierte Welle hier zu brechen. Und zwar anders, sagt er im Interview, als wenn er ausschließlich nach Empfehlungen aus dem Bundesgesundheitsministerium handelte.

Von Mittwoch an sollen in der Region Hannover 58 mobile Impfteams arbeiten. Muss dann noch mehr gehen, Herr Krach?

Wir sind erst mal froh, diese 58 Teams überall in der Region Hannover zur Verfügung zu haben. Dann wird jede Kommune versorgt sein – anders als zu Beginn. Wir haben dennoch weiteren Bedarf und haben deswegen bei dem Land weitere 22 große, beziehungsweise 44 kleine Teams beantragt. Die sind gerade bewilligt worden.

Alle Kapazitäten hochgefahren

Wird der Impfstoff ausreichen? Ärzte klagen bereits über zu wenig gelieferte Kontingente und sagen vereinbarte Termine ab. Die Stadt Frankfurt kann ihren Impfbus nicht mehr losschicken.

Wir haben für die mobilen Teams derzeit noch ausreichend Impfstoff. Die Diskussion um Kontingente im Bundesgesundheitsministerium macht uns allerdings Sorgen. Wir müssen schnell Sicherheit haben, weil wir alle Kapazitäten hier in Region hochgefahren haben.

Wem ist der derzeitige Impfstoffmangel anzulasten? Oder machen Sie keine Schuldzuweisung, sondern sagen lieber, lasst uns nach vorne schauen und noch kreativer sein?

Die Kommunikation des geschäftsführenden Gesundheitsministers Jens Spahn ist schlecht. Aber ich will nach vorne schauen und so viel Impfstoff wie möglich in die Region Hannover holen. Deswegen haben wir uns mit dem deutlichen Aufwuchs der Mobilen Impfteams sehr gut vorbereitet und zwar für den gesamten Winter. Das konnten wir alles selbst organisieren, aber bei der Impfstofflieferung sind wir auf den Bund angewiesen. Da erwarte ich nun Verlässlichkeit.

Auch im Zoo gute Beratung

Für Ihre Idee, Impfstraßen im Zoo aufzubauen und zwei davon ausschließlich für Kinder vorzusehen, bekommen sie viel Lob. Aber vereinzelt gibt es auch Kritik: Ist zu befürchten, dass Eltern ihre Kinder impfen lassen bloß für eine Zoo-Freikarte?

Nein, das glaube ich nicht. Das ist ein zusätzliches Angebot, und ich bin dem Zoo dankbar. Ich freue mich über alle Eltern, die mit ihren Kindern zu Kinderärztinnen und Kinderärzten gehen, denn das ist ihr gewohntes Umfeld. Aber natürlich ist es auch wichtig, ein zusätzliches Angebot zu schaffen, denn der Andrang wird hoch sein. Wir werden auch im Zoo eine gute Beratung der Eltern und Kinder sicherstellen.

Dadurch, dass von Mittwoch an in vielen Bereichen die Regelung 2 G-plus gilt, also geimpft, genesen und getestet, steigt der Bedarf an Bürgertests. Brauchen wir mehr Testzentren?

Ja. Wir haben damit ja schon Erfahrung. Wenn mehr Tests erforderlich sind, bilden sich neue Testzentren. Das ist im Umland aktuell leider noch nicht so einfach, ich hoffe aber, dass sich auch dort schnell die bewährten Testzentren finden.

Vierte Welle wäre vermeidbar gewesen

Für die Bürgertests muss niemand bezahlen. Sie hatten mal gefordert, Ungeimpfte an den Kosten zu beteiligen. Ist der jetzt eingeschlagene Weg doch besser?

Das ist eine Entscheidung auf Bundesebene gewesen. Für Geimpfte und Genesene finde ich kostenlose Tests richtig. Sie auf Ungeimpfte auszuweiten, nehme ich zur Kenntnis. Ich wäre einen anderen Weg gegangen. Ich hätte sehr viel früher die Impfpflicht eingeführt, eigentlich hätte dies schon mit Beginn der Impfungen Anfang 2020 entschieden werden müssen. Durch konsequentes Handeln im Sommer und damit einer höheren Impfquote wäre die aktuelle vierte Welle vermeidbar gewesen.

Befürchten Sie, dass die Debatte um die Impfpflicht wieder abflaut, sobald die Infektionszahlen sinken?

Ja, die Gefahr besteht. Wir sehen gerade, dass der sogenannte R-Wert sinkt. Das bedeutet, eine infizierte Person steckt weniger weitere Personen an. Das ist ein gutes Signal und wird hoffentlich dazu führen, dass bald die Infektionszahlen sinken. Das darf aber auf keinen Fall dazu führen, dass wir auf die Einführung der Impfpflicht verzichten. Denn dann schlittern wir sehenden Auges in die nächsten Wellen. Deswegen mein Rat an die Bundesebene: sofortige Entscheidung über die Einführung der Impfpflicht.

Auf Intensivstationen 90 Prozent Ungeimpfte

Sollten Ungeimpfte an den Kosten intensivmedizinischer Behandlung beteiligt werden?

Wir haben ein Solidarmodell, das heißt gemeinschaftliche Krankenhausfinanzierung über die Beiträge. Auch in einer schwierigen Situation ist eine Beteiligung von Patienten und Patientinnen an den Kosten nicht der richtige Weg. Aber alle Menschen sollten die Zahlen kennen: Auf den Intensivstationen liegen rund 90 Prozent Ungeimpfte. Das unsolidarische Verhalten der Ungeimpften ist nicht nur für alle ein gesundheitliches Risiko, dieses Verhalten bringt auch viele Branchen in existenzielle Not – Künstler, Gastronomen, Hoteliers, den Einzelhandel …

Das Bundesverfassungsgericht hat soeben Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen in der äußersten Pandemie-Gefahrenlage für vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Muss diese Form von Bundesnotbremse wieder kommen, um die vierte Welle zu brechen?

Ich bin nicht bei einer Wahl mit rund einer Million Wahlberechtigten gewählt worden, um in der Region Hannover ständig nach Vorgaben durch den Bund zu rufen. Wir müssen – und da klappt die Abstimmung mit der niedersächsischen Staatskanzlei und dem niedersächsischen Gesundheitsministerium gut – entscheiden, auch ohne auf Hinweise von Jens Spahn zu warten. Wir können Vorkehrungen vor Ort treffen und haben das auch - angefangen von der Maskenpflicht bis zu 2G oder 2-G-plus.

Bereiten uns auf Omikron vor

Dass es den ersten Omikron-Fall in der Region geben wird, ist sicherlich nur eine Frage von Tagen. Wie gut vorbereitet ist die Region auf die neue Virus-Variante?

Wir sind mit allen Expertinnen und Experten in Kontakt und verfolgen die bundesweite Debatte. Ich komme aus der Wissenschaftspolitik und habe ein tiefes Vertrauen in die wissenschaftliche Expertise in unserem Land. Ich weiß, wie intensiv geforscht wird und dass uns schnellstmöglich detaillierte Informationen vorgelegt werden. Wir bereiten uns darauf vor. Wenn es dann Hinweise darauf gibt, dass die Infektionsstärke und die Schwere der Erkrankungen durch Omikron deutlich stärker sind, müssen wir natürlich sofort reagieren.

Eine private Frage zum Schluss. Wir führen dieses Interview am Telefon. Sie sind in selbst gewählter Quarantäne. Müssen wir uns Sorgen machen?

Nein. Ich bin stark erkältet. Vermutlich hat es mich durch Kita oder Schule meiner Kinder erwischt, das kenne ich auch aus einem normalen Vor-Corona-Winter. Es ist aber jetzt nicht die Zeit, mit Erkältungssymptomen ins Büro zu gehen. Natürlich habe ich sofort Tests gemacht. Jeden Tag. Alle negativ.

Von Vera König