Unsere Tipps fürs Wochenende in Hannover

Hannover

Karneval ist lustig – aber auch Hochleistungssport für die Tanzmariechen! Sonnabend und Sonntag richten die Lindener Narren in der Swiss Life Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg) ein Turnier für 1250 Karnevalstänzerinnen und -tänzeraus. Auf Deutschlands größter Turnierbühne (18 mal zehn Meter) geht es um die Qualifikation für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft und um die Niedersachsen-Titel. Die Entscheidung über Platz und Sieg trifft eine siebenköpfige Jury, es geht auch um Ehrenpreise von Sponsoren.

120 Tanzgruppen sind an beiden Tagen am Start, Sonnabend gehen ab neun Uhr die Junioren der Altersklassen sechs bis zehn und nachmittags die der Altersklasse elf bis 14 auf die Bühne, Sonntag ab neun Uhr zeigen die Ü15-Tänzer ihr Können. Diverse Garden aus Hannover treten bei den Wettkämpfen an.

Tageskarten für die Tribüne kosten elf Euro. Mehr Infos HIER.

Weihnachts-Klassiker im Kuppelsaal

8.10.2019 , Till Brönner , Foto: Florian Petrow Quelle: Florian Petrow

Besser als Weihnachten? Trompeter Till Brönner geht mit hohem Anspruch auf „Better than Christmas“-Tour. Freitag ab 20 Uhr spielt der vielfach ausgezeichnete Musiker im Kuppelsaal des HCC (Theodor-Heuss-Platz 1-3) Stücke aus seinem „Christmas Album“, das 2007 erschien und längst als Klassiker gilt. Ohne Kitsch, aber mit Gefühl und glasklarer Präzision spielt Brönner Klassiker. Karten kosten 50,20 bis 70,90 Euro.

Handwerksform zeigt Werke von 51 Künstlern

Es ist nie zu früh, über Geschenke für Weihnachten nachzudenken. Ab Sonnabend bis 15. Dezember kann man in der Handwerksform (Berliner Allee 17) bei der„Christmas Edition“ die Arbeiten von 51 Künstlerinnen und Künstlern entdecken. Neun Werkbereiche von Holz bis Glas und Metall werden abgedeckt, das Schwerpunktthema des Jahres ist der Kerzenleuchter in vielen verschiedenen Facetten. Geöffnet ist die Ausstellung Sonnabend von elf bis 14 Uhr und dienstags bis freitags von elf bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Schotten-Quartett spielt in der Schwanenburg

Maxwell Quartett

„Musik ist eine der ursprünglichsten Ausdrucksweisen der Menschheit“ – so erklärt „Essenszeit“-Chef Dietmar Hagen das Konzept einer neuen Konzertreihe, die Sonntag in der „ Schwanenburg“ (Zur Schwanenburg 11) in Limmer startet. Eingeladen hat er zusammen mit Musikprofessor Hatto Beyerle das schottische Maxwell Quartett. Die Männer mit den Röcken werden Quartette von Haydn und Beethoven spielen, außerdem schottische Volksweisen. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Piet Klockes Humor misst 1,96 Meter

Piet Klocke

Dieser lange Schlacks mit 1,96 Metern Körpergröße ist Musiker, Kabarettist, Autor und Schauspieler. Piet Klocke ist der Mann der vielen Talente, sein Markenzeichen ist die scheinbar unkonzentrierte Art, Sätze im Nirwana enden zu lassen. Das kann man Sonnabend ab 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne ( Gottfried-Keller-Straße 28) erleben. Klocke spielt sein Programm „Spanischattake der elf Amöben“. Tickets kosten an der Abendkasse 27 Euro.

Gassigehen mit Tiho-Experten

Die etwas andere Sprechstunde: „Walk and Talk“ nennt die Tierärztliche Hochschule ihre Veranstaltung am Sonnabend ab 15 Uhr. Geplant ist ein entspannter Herbstspaziergang mit Hunden, bei dem Mitarbeiter der Tiho mit den Besitzern über die Tiere und deren Wehwehchen plaudern und Tipps für die richtige Ernährung und Bewegung geben. Treffpunkt ist an der Tiho (Bünteweg 9), Anmeldungen bitte an presse@tiho-hannover.de

Wo ist Sockes Wunschzettel?

Rabe Socke

Er ist der Held vieler Kinder: Rabe Socke ist der sympathische Querulant aus den Büchern von Nele Most und Annet Rudolph. Im Freizeitheim Döhren (An der Wollebahn 1) ist er Sonntag ab 14 und ab 16.30 Uhr der Star auf der Bühne. Das Stück heißt„Rabe Socke feiert Weihnachten“. Doch kurz vor dem Fest stellt er fest, dass er seinen Wunschzettel an den Weihnachtsmann nicht abgeschickt hat! Karten kosten zehn Euro.

Ein Musical für die ganze Familie

Der Prinz und das wilde Mädchen. Quelle: Christian Behrens

Bis zum 5. Januar wird im GOP (Georgstraße 36) das Kinder-Weihnachtsmusical „Der Prinz und das wilde Mädchen“ gespielt. Darin langweilt sich ein junger Prinz schrecklich – bis er in einem Zirkus das wilde Mädchen sieht und sich in sie verliebt. Doch das passt am Hofe nicht jedem. Aufführungen sind freitags um 14, sonnabends um elf und 14 und sonntags um elf Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro für Erwachsene, ermäßigt 19 Euro.

Atmosphärischer Rock im Bei Chéz Heinz

Thomas Thielen. Quelle: Christian Behrens

Im Gespräch mit der NP kündigte er eine „atmosphärisch dichte, melancholische Entdeckungsreise“ an: Thomas Thielen, der sich als Musiker nur„T“ nennt, spielt Freitagabend das Genre Indie-Art-Rock im Bei Chéz Heinz (Liebmannstraße 7b). Für den hauptberuflichen Lehrer aus Garbsen war sein Auftritt im Juli beim Prog-Rock-Festival Loreley der Höhepunkt des Jahres – vielleicht wird es ja Freitag ab 20 Uhr in dem Kellerclub ähnlich legendär? Bei dem Doppelkonzert in Limmer treten außerdem Chrystal Palace aus Berlin auf – das Quartett steht für harmonisch komplexe Rockmusik. Der Eintritt für beide Konzerte kostet 22 Euro.

Von NP