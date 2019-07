Hannover

Das wird ein Rendezvous-Doppelschlag – der einzige in diesem Sommer!

Sonnabend ist NP-Moderator Christoph Dannowski von zwölf bis 16 Uhr mit seinem Team bei Möbel Wallach (Heineckes Feld 3) vor den Toren von Celle. Beim „Rendezvous on Tour“ mixt NP-Koch Jörg Lange mit den Kindern gesunde Drinks, Kinder-Animateurin Svea Miege spielt und tanzt mit den kleinen Gästen, es gibt eine Kinder-Modenschau von Sasse Design und zwei Auftritte von Zauberer LennArt, selbst gerade 19 Jahre jung. Beim Mitmachzirkus Salto lernen die Kinder bei den Artistinnen Merle und Nele kleine Tricks. Höhepunkt: die 60-Minuten-Show von „ Frank und seine Freunde“, der Kinder-Liedermacher bringt zwei Großpuppen mit. Alles wie immer beim Rendezvous kostenlos.

Beim zweiten Rendezvous-Sonntag im Stadtpark hinter dem HCC (Theodor-Heuß-Platz 1-3) wird es von elf bis 14 Uhr politisch, medizinisch, musikalisch und kulinarisch. Um nur ein paar Programmpunkte zu nennen: Europaministerin Birgit Honé kommt zum Talk mit Dannowski auf die Bühne, ebenso Finanzminister Reinhold Hilbers. Eckhart Sindern, Chefarzt in der Klinik für Neurologie im Friederikenstift, berät zum Thema Schlaganfall. Und Neurochirurgin Bettina Schrader erklärt, was passiert, wenn der Wirbelkanal zu eng ist und in welchem Fall eine Operation hilft. Zur Auflockerung präsentiert NP-Koch Jörg Lange eine Live-Show und verteilt anschließend Probierhäppchen. Musik kommt von der Band Cream Flow feat. Schmid.

Goseriede-Godshorn in zwei Stunden

Am Freitag gibt es eine wunderbare Tour in den Norden! Die 22-Kilometer-Strecke der Velo-City-Night startet traditionell am Goseriedeplatz – über die Allee im Georgengarten, Niedersachsenring und Schulenburger Straße radeln die Teilnehmer bis nach Alt-Godshorn, der Rückweg führt über die Vahrenwalder Straße in die City. Sammelpunkt ist ab 18 Uhr, Start um 20 Uhr. Die Tour (für zwei Euro Startgeld) dauert zwei Stunden. Noch mehr Infos über die Tour gibt es hier im Netz.

Beachvolleyball am Strand der Badeinsel

Beachvolleyball an einem echten Strand? In Steinhude geht das! An der Badeinsel (Lindenhopsweg 23) kann man Sonnabend und Sonntag jeweils von neun bis 18 Uhr beobachten, wie Top-Teams aus Norddeutschland um den Titel kämpfen. Der Beachvolleyball-Cup ist mit 800 Euro dotiert, je 20 Damen- und Herrenteams treten an – es geht außerdem um wichtige Ranglistenpunkte bei der Norddeutschen Meisterschaft. Schon mal vormerken: Am 13. und 14. Juli findet ein Turnier mit Hobby-Mannschaften statt.

Playmobil-Börse und Kindereisenbahn

Auf diese Runde freuen sich die kleinen Besucher im Straßenbahn-Museum ( Hohenfelser Straße 16) in Sehnde-Wehmingen: Sie können mit der Kindereisenbahn über das Gelände kurven. Sonntag ist von elf bis 17 Uhr zum sechsten Mal Kindertag – mit vielen Attraktionen für junge Besucher, Hüpfburg, Puppentheater, Straßenbahnsimulator und Sandkasten. Auf einer Playmobil-Börse können kleine Sammler tauschen, kaufen und verkaufen. Karten kosten 7,50, ermäßigt 6,60 Euro. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

19 Gin-Destillerien im Künstlerhof

Der Hype hält immer noch an: Gin ist auch in diesem Sommer das Getränk der Stunde. Zum dritten Mal findet Freitag und Sonnabend ab 17 Uhr im Künstlerhof ( Sophienstraße 2) die „Gin Sensation“ statt. 19 Destillerien stellen ihre feinen Tropfen vor, drei Anbieter aus Hannover sind auch dabei – die Lister Destille, Cucumberland und Niemand Dry Gin von Sebastian Maria Otto und Torben Paradiek (Foto, links). Der Eintritt ist frei.

Letzte Runde mit Star Wars und Feuerwerk

Auf diesem Rummel drehen wir gerne noch eine Runde: Noch bis Sonntag steigt auf dem Schützenplatz das Schützenfest – am Endspurt-Wochenende kann man sich noch einiges vornehmen. Zum Beispiel eine Fahrt im spektakulären Karussell von „Dr. Archibald“: Wer sich eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt, erlebt, wie die Grenzen zwischen Fantasie und Realität aufgehoben werden. Am Autoscooter „Drive in“ kann man sogar in rollstuhlgerechten Wagen Gas geben. Im „ Ghost Rider“ wirbelt man in alle Himmelsrichtungen. Der „Jule Verne Tower“ ist ein Kettenflieger, der sich auf 80 Meter schraubt.

Auch das Veranstaltungsprogramm der drei letzten Tage ist prall: Freitag ab 18 Uhr feiern die Grünröcke den „Tag der niedersächsischen Schützen“ auf dem Platz, um 22.45 Uhr wird das Feuerwerk gezündet.

Sonnabend werden sich Fans von Luke Skywalker und Darth Vader freuen: Die „ Star Wars“-Parade macht den Schützenplatz von 15 bis 18 Uhr zum Tummelplatz von Sturmtrupplern und Sternenkriegern. In der Festhalle Marris werden ab 20 Uhr die Schützenhauspokale vergeben. Der Sonntag startet um elf Uhr mit dem Bruchmeister-Frühshoppen am Brauhaus, die Schützen treffen sich im Alt-Hanovera-Zelt. Um 22 Uhr ist Zapfenstreich auf dem Platz. Alles Wissenswerte zum Schützenfest gibt es hier.

Zwei heiße Nächte auf dem Ballhofplatz

Die Temperatur in der Altstadt steigt! Freitag und Sonnabend wird die Salsanacht am Ballhofplatz gefeiert – ab 17 Uhr kann man an beiden Tagen Karibikluft schnuppern. Emile Moïse von der Tanzschule „Salsa del Alma“ zeigt zusammen mit einer Tanzpartnerin in einem kostenlosen Schnupperkurs die wichtigsten Schritte, seine Showgruppe mit wunderschönen Kostümen präsentiert ein Profi-Programm. Musik kommt an beiden Abenden von der Salsa-Band „Latino Total“, für das kulinarische Angebot ist das Teestübchen zuständig. Alle Besucher können an einer Verlosung teilnehmen. Noch mehr Infos hier im Netz.

