„Unmenschlich“: Jeder siebte Viertklässler bekommt in Hannover keinen Platz an seiner Wunschschule

Jeder siebte angehende Fünftklässler hat in diesem Jahr keinen Platz an seiner Wunschschule bekommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein deutlicher Anstieg. Rund 4100 Familien haben ihre Kinder für eine weiterführende Schule angemeldet.

Wie die Stadt jetzt auf NP-Anfrage mitteilte, haben 216 Mädchen und Jungen keinen Platz an ihrem Wunsch-Gymnasium und 363 an ihrer Wunsch-Gesamtschule bekommen. Der Anteil der Schüler, die ihr Wunschgymnasium nicht erhielten, habe nach Angaben der Stadt zehn Prozent der Anmeldungen ausgemacht. Im Vorjahr bekamen nur 122 angehende Fünftklässler keinen Platz an ihrem Wunsch-Gymnasium, 274 erhielten von ihrer Wunsch-Gesamtschule eine Absage.

Stadt verheimlicht Angaben zu Schulanmeldungen

Wie schon in der Vergangenheit will die Stadt nicht sagen, welche Standorte besonders überbucht waren. Die Verwaltung begründet dies damit, dass es einem „Ranking“ der Schulen gleichkäme. Einem solchen Wettbewerb wolle man nicht Vorschub leisten. Auch Gesamtschullehrerin und SPD-Politikerin Claudia Bax hält ein solches Ranking für „absurd“, schreibt sie in den sozialen Netzwerken. Denn dies sei „kein Beitrag zur Qualitätsentwicklung in Hannovers Schullandschaft“.

Nach NP-Informationen zählen erneut die Leibnizschule sowie die IGS List zu den Schulen mit dem größten Bewerberüberschuss, einen Bewerbermangel gibt es hingegen an der Herschel- oder Humboldtschule. Wenn Schulen zu viele Anmeldungen haben und andere zu wenige, wird bei sogenannten Verteilerkonferenzen versucht, die Kinder auf andere Standorte zu verteilen, die entweder wohnortnah oder als Alternativwunsch angegeben worden sind. Nicht bekannt ist aber, wie viele Kinder überhaupt keine ihrer bei der Anmeldung genannten Schulen bekommen haben. Darüber führt die Stadt keine Statistik.

Einser-Schülerin bekommt nicht ihren Erstwunsch

Charlotte B. (10, Name geändert) ist eines dieser Kinder. Die Viertklässlerin wird in ihrem Abschlusszeugnis bis auf eine Zwei nur Einsen im Zeugnis bekommen. Auch ihr Arbeits- und Sozialverhalten sei mit einem A überdurchschnittlich gut, berichten ihre Eltern. Dennoch hat die Zehnjährige keinen Platz an einer ihrer Wunschschulen bekommen – ihre Freundinnen schon. Ihre Mutter zur NP: „Als wir die Absage von der Käthe-Kollwitz-Schule in den Händen hielten, sind wir vom Glauben abgefallen.“

Stattdessen teilte die Stadt der Schülerin einen Platz an der Herschelschule zu. Vor einem Jahr hatte eine durch einen Brief eines Lehrers von der IGS Linden ausgelöste Debatte über „Gymnasien erster und zweiter Klasse“ zu erheblichen Ärger bei den Schulen geführt. Die Herschelschule am Rande des Sahlkamps zählte der Pädagoge dabei zu den Unbeliebteren. Das allein ist Charlottes Eltern nicht der ausschlaggebende Grund, warum sie die Herschelschule ablehnen und gegen den Entscheid der Stadt bereits Widerspruch eingelegt haben.

Eltern klagen: „Das ist unpädagogisch und unmenschlich“

„Nach einem Gespräch mit der Schule sind wir uns sicher, dass das Leistungsniveau dort niedriger ist. Wir befürchten, dass unsere Tochter nicht ihr volles Potenzial entfalten kann“, so die Mutter. Zudem reiße die Entscheidung der Stadt ihr Kind komplett aus dem gewohnten Umfeld, auch den deutlich längeren Schulweg müsste Charlotte alleine zurücklegen.

Die Eltern appellieren an den Schulträger: „Es kann doch nicht sein, dass ein Los darüber entscheidet, dass Kinder einfach aus ihren sozialen Gefügen gerissen und wahllos Schulen zugewiesen werden, die nicht auf ihrer Wunschliste stehen, ohne auch nur ein bekanntes Gesicht an ihrer Seite oder irgendeinen Bezug zu dem Rest der Schülerschaft zu haben. Hier werden Schüler als Nummern behandelt, gänzlich unpädagogisch und unmenschlich.“ Zudem bleibe bei ihrer Tochter der Eindruck zurück, dass selbst beste Noten nicht immer belohnt werden.

