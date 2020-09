Hannover

„Schön sieht es nicht aus“ – das sieht auch Uwe Junker ein. Über den gepfefferten Ton eines Schreibens von Aha hat er sich dann aber doch gewundert. Es geht um Unkraut, das vor Junkers Haus am Vogelsang in Oberricklingen zwischen den Pflastersteinen des Bürgersteigs wächst.

„Wenn Sie Ihrer Reinigungsverpflichtung nicht nachkommen, werde ich im Rahmen der Gefahrenabwehr und zur Durchsetzung geltender Gesetze die Reinigung für Sie durchführen lassen“, drohte ein Aha-Mitarbeiter in einem Brief. 150 Euro werde das kosten. Zudem müsse Junker damit rechnen, dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet werde. Bis zum 4. Oktober hat Junker Zeit, das Unkraut zu entfernen. Aha ist im Auftrag der Stadt für die Straßenreinigung in Hannover zuständig.

Aha-Schreiben: „Ich finde den Ton absolut unangemessen“

„Ich finde diesen Ton absolut unangemessen, zumal es die erste Aufforderung dieser Art war“, ärgert sich der Hauseigentümer. Er selbst habe seinen Sohn, an den er das Haus vermietet hat, schon gebeten, das Unkraut zu beseitigen. Das werde nun auch geschehen. In dem Schreiben sieht Junker jedoch eine Unverschämtheit. „Ich frage mich, ob die eine neue Einnahmequelle suchen und kann auch nicht erkennen, inwiefern hier eine Gefahr bestehen soll“, sagt der 62-Jährige und zeigt auf die kleinen Pflänzchen, die zwischen den Pflastersteinen emporsprießen.

„Früher waren die Schreiben deutlich lascher formuliert. Aber das hatte zur Folge, dass es meistens ewig gedauert hat, bis tatsächlich etwas passiert ist“, berichtet Mathias Heinsohn, Leiter des Teams Öffentliche Ordnung bei Aha. Die Eigentümer von Häusern seien laut Straßenreinigungssatzung dazu verpflichtet dafür zu sorgen, dass der Gehweg einmal pro Woche gesäubert werde. „Eigentlich wäre schon ein Bußgeld fällig, wenn das nicht geschieht“, stellt Heinsohn klar.

Aha-Mitarbeiter fahnden nach schmutzigen Bürgersteigen

Seinem Team gehörten fünf Mitarbeiter an. Allerdings würden auch die neun Aha-Abfallfahnder sowie die Mitarbeiter der Straßenreinigung Hinweise auf verunreinigte oder zugewachsene Gehwege geben. Auch mit dem Bereich Tiefbau der Stadt arbeite man zusammen. „Außerdem bekommen wir täglich Hinweise von Bürgern“, berichtet Heinsohn.

Im Vogelsang hätten „rund 90 Prozent der Eigentümer“ die Aufforderung bekommen, ihren Gehweg in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen, 30 bis 40 Schreiben seien verschickt worden, nachdem es am am 25. August eine Ortsbegehung gegeben hatte.

Heinsohn räumt allerdings auch ein, dass das Schreiben an Junker wohl etwas über das Ziel hinausging. Eine Gefahrensituation sei auf dem Beweisbild nicht zu erkennen, das gelte auch für den in dem Brief genannten „Baumabwurf“. „Hier ging es eher um das Stadtbild“, sagt der Teamleiter. Zudem dürfe das Wildkraut Radwege nicht zu sehr einengen, nicht mehr als einen Meter Fläche einnehmen und auch nicht höher als 15 Zentimeter wachsen.

Scharfe Kontrollen auch an städtischen Grundstücken

Allein vom 1. bis 11. September seien schon 71 Schreiben an private Hauseigentümer verschickt worden. Post bekämen allerdings nicht nur diese. Die Reinigung der Gehwege vor städtischen Gebäuden habe Aha an Unternehmen vergeben. „Die werden besonders intensiv kontrolliert. Im September sind bereits 167 Schreiben rausgegangen. Da sehen wir uns in einer Vorbildfunktion“, sagt Heinsohn.

In 2019 seien, damals noch mit einem kleineren Team, 773 Eigentümer angeschrieben worden. Ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro sei allerdings nur in elf Fällen verhängt worden. Heinsohn sieht darin auch einen „Erfolg der schärferen Anschreiben“. Zum Bußgeld kämen noch die Kosten der Reinigung hinzu, wenn diese von Aha durchgeführt werde.

Von Christian Bohnenkamp