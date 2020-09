Hannover

Von „Gefahrenabwehr“ war die Rede. Mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren drohte Aha und 150 Euro Zahlung, wenn Eigentümer Uwe Junker das Unkraut auf dem Bürgersteig vor seinem Haus in Oberricklingen nicht bis zum 4. Oktober entfernen sollte. Bei der FDP stößt das Vorgehen des für die Straßenreinigung in Hannover zuständigen Unternehmens jedoch auf heftige Kritik. „Ich finde diese Blockwartmentalität unerträglich“, kritisiert Wilfried Engelke, Fraktionschef der FDP im Rat.

„Empört“ sei er gewesen, als er von den scharf formulierten Aha-Schreiben in der NP gelesen habe. Die haben durchaus System. Wie Aha auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte, waren die Schreiben früher lascher formuliert. Weil diese jedoch kaum Effekt zeigten und dazu führten, dass es wochenlang dauerte, bis das Unkraut tatsächlich entfernt wurde, habe man sich dazu entschlossen, einen anderen Ton in den Schreiben an die Bürger anzuschlagen. Neben Junker bekamen 30 bis 40 weitere Eigentümer am Vogelsang in Oberricklingen Post von Aha mit der Aufforderung, das Unkraut zu entfernen.

FDP : Aha behandelt Bürger wie „Verbrecher“

Engelke sieht ein, dass Hauseigentümer die Pflicht haben, den Gehweg sauber zu halten. Zudem sei es „in Ordnung“, dass Aha Hinweisen nachgehe, wenn durch mangelnde Pflege die Nutzung des Bürgersteigs eingeschränkt werde. Kein Verständnis zeigt er jedoch dafür, dass Aha extra Mitarbeiter losschickt, die die Gehwege kontrollieren. „Durch die Straßen zu ziehen und Alarm zu schlagen, wenn am Rande des Gehwegs Grashalme zu erkennen sind, kann doch nicht ernsthaft die Aufgabe von sage und schreibe fünf Mitarbeitern sein“, ärgert sich der FDP-Mann.

Aha solle sich „stärker auf das Kerngeschäft, nämlich die Dienstleistungen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung konzentrieren“. Da sei „auch noch Luft nach oben“, kritisiert Engelke. Er fordert das kommunale Unternehmen zudem auf, „über den Ton im Umgang mit den Bürgern nachzudenken“. Diese seien „auch Kunden“. Es sei „nicht hinnehmbar“, diese „wahlweise wie unmündige Kinder oder wie Verbrecher zu behandeln, wenn sie nicht ausreichend oft Unkraut gejätet haben“. Die Unternehmenskommunikation von Aha forderte Engelke auf, „die betroffenen Mitarbeiter entsprechend nachzuschulen“.

Von Christian Bohnenkamp