Uni-Projekt: Wird in Hannover wirklich das reinste Hochdeutsch gesprochen?

Hannover

Vieles ist ungewiss, an einer Tatsache bestehen jedoch keine Zweifel, ganz besonders nicht in Hannover: In Hannover wird seit jeher das beste Hochdeutsch weltweit gesprochen. So.

Aber: Stimmt das wirklich? Oder ist das nur ein Gerücht, das sich ziemlich hartnäckig hält? Das herauszufinden hat sich der Sprachwissenschaftler François Conrad vorgenommen. Genauer gesagt: Das Ziel des Projekts „Die Stadtsprache Hannovers“, das Conrad am Deutschen Seminar unter Mitwirkung von Prof. Peter Schlobinski leitet und das bis Ende 2022 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird, ist laut Pressemitteilung „eine erschöpfende Antwort auf die Frage, ob es sich bei dem bekannten Mythos tatsächlich um sprachwissenschaftliche Realität handelt“.

Corona unterbrach die Forschungsarbeit

Eigentlich sollte der entscheidende Teil schon im November 2020 starten: Sprachaufnahmen von Hannoveranerinnen und Hannoveranern sowie sprachbiografische Interviews – „leider ist uns da die zweite Welle und der Lockdown dazwischengekommen“, berichtet Conrad. Klar ist aber schon, dass hannoversche Sprachelite-Patrioten enttäuscht werden könnten: „Wir wissen, dass es kein reines Hochdeutsch ist“, das in Hannover zu hören sei, sagt der 36-Jährige und nennt Beispiele: „Wenn jemand ,Zuch’ statt ,Zug’ sagt oder ,Kese’ statt ,Käse’“. Das habe eine Masterarbeit vor einigen Jahren bereits herausgearbeitet.

Sprachwissenschaftler François Conrad. Quelle: privat

Immerhin gab es bereits in einem ersten Teilvorhaben eine repräsentative Forsa-Umfrage in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. (GfdS) im Oktober 2020, bei der bundesweit 2004 Menschen unter anderem zum Ort des „besten“ Hochdeutsch befragt wurden. Und siehe da: Bundesweit wurde Hannover als der Ort bestätigt, wo das beste Hochdeutsch gesprochen wird. 24 Prozent der Befragten nennen den Raum oder die Stadt Hannover als Ort, an dem das beste Hochdeutsch gesprochen wird, gefolgt von Niedersachsen allgemein (14 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (6 Prozent). Die Ergebnisse der Umfrage sind in der am Dienstag erschienenen Broschüre „Hannover – Zentrum des Hochdeutschen, Einschätzung zum „besten“ Hochdeutsch in Deutschland“ nachzulesen. Online ist sie abrufbar unter https://www.stadtsprache-hannover.de/publikationen, man kann die Broschüre auch als Print-Exemplar bestellen.

Oder sprechen die Braunschweiger besseres Hochdeutsch?

Perfide: Um herauszubekommen, „ob die sprachliche Situation in Hannover einmalig oder durchaus vergleichbar mit derjenigen anderer Städte ist“, wird in einem weiteren Teilvorhaben eine Vergleichsstudie erstellt – und zwar ausgerechnet mit Braunschweig, „die nächste Großstadt“, wie es in der Mitteilung ebenso nüchtern wie beschönigend heißt. Wird dort, im Osten Peines, etwa besseres Hochdeutsch gesprochen als hier? Bevor jetzt allerdings das Deutsche Seminar an der Leibniz-Uni in Hannover der allgemeinen Ächtung anheimfällt, sei darauf hingewiesen, dass studentische Arbeiten sich auch mit Vergleichen unter anderem mit Herford, Burgdorf, Gütersloh oder Minden befassen.

Den Mythos vom blütenreinen Hochdeutsch Hannovers gibt es übrigens schon ziemlich lange, seit 200 Jahren, zu Zeiten, als Hannover ein Königreich war und die Schriftsprache allmählich vereinheitlicht wurde. Dabei „hat sich das Hochdeutsche – das ursprünglich im heutigen Sachsen gesprochen wurde – durchgesetzt“, erläutert Conrad. Weil im Großraum Hannover – zu dem man Braunschweig seinerzeit getrost mitzählen durfte – jedoch, wie im gesamten norddeutschen Raum, Niederdeutsch gesprochen wurde, „haben die Menschen das Hochdeutsche als Fremdsprache gelernt“. Und weil sie das Erlernte besonders penibel benutzten, stand am Ende der Mythos vom reinen hannoverschen Hochdeutsch. Manche kamen allerdings nicht über das Hannöversche nicht hinaus – der Stadtdialekt, eine Mischung auch Nieder- und Hochdeutsch. Auch dieser Dialekt ist Forschungsgegenstand, auch wenn sich die Arbeit als mühselig darstellt, wie Conrad weiß: „Allzu viel ist nicht mehr übrig.“

Das Logo des Forschungsprojekts Stadtsprache Hannovers Quelle: Leibniz-Uni

Weitere Informationen zum Projekt finden sich unter www.stadtsprache-hannover.de

Von Michael Lange