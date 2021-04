Hannover

Er leitet die Abteilung Pflanzenbiotechnologie am Institut für Pflanzengenetik der Leibniz Universität Hannover: Professor Jens Boch (52). Mit seinen Studenten unternimmt er unter anderem Versuche im Genome Editing.

Was bringt Genome Editing?

Es könnte für eine wesentlich umweltschonendere Landwirtschaft sorgen.

Wie denn?

Beim Pilton-Projekt wenden die Forscher zum Beispiel die sogenannte CRISPR/Cas-Methode an. Dabei wird gezielt an der Pflanzen-DNA mikroskopisch winzig geschnitten, um den Selbstschutz der Pflanzen zu stärken. Ähnliche Versuche unternehme ich mit meinen Studenten auch, zum Beispiel mit Reis, Kartoffeln, Senf oder Erdnüssen. Ziel solcher Versuche kann sein, die Produktivität einer Pflanze zu steigern oder ihren Selbstschutz zu stärken. Mit anderen Worten: Es geht darum, dass weniger Pflanzenschutz- und Düngemittel eingesetzt werden, es geht um eine wirtschaftlichere, gesündere Landwirtschaft.

Allerdings schneiden Sie an der DNA, wie Sie gesagt haben. Es handelt sich also um Gentechnik und die ist in Deutschland sehr umstritten.

Ob es sich beim Genome Editing tatsächlich um Gentechnik handelt, darüber ist sich die Welt nicht einig. Nur in der EU und in Neuseeland sind diese Pflanzen gekennzeichnet, sonst überwiegend nicht. Nicht in den USA oder Kanada, nicht in weiten Teilen Südamerikas, nicht in Japan. Denn: Es wird den Pflanzen ja nichts Fremdes zugeführt, so, wie es in der klassischen Gentechnik geschieht. Das Genome Editing regt dagegen nur an, was auf dem Feld auch natürlich entstehen könnte.

Das müssen Sie erklären.

Die DNA verändert sich ständig, das ist völlig normal. Dauernd kommt es zu Mutationen, egal, ob beim Menschen oder bei Pflanzen. Das ist die Natur. Beim CRISPR/Cas wird solch eine Mutation herbeigeführt. Ein sehr kleiner Teil der DNA wird entfernt oder verändert, ohne dass etwas zugefügt wird. Es ist also nur eine neue Art der Züchtung, wenn Sie so wollen. Mit ihrer Entscheidung, das bei uns nicht zuzulassen, hat sich die EU meines Erachtens von der Entdeckung des Jahrhunderts abgekapselt.

Die Sie für ungefährlich halten?

Ich bin Wissenschaftler, ich halte mich also an Fakten. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass Pflanzen, die mit dem Genome Editing behandelt worden sind, irgendeinen Einfluss auf die Gesundheit der Konsumenten hätten. Es gibt nur Hinweise darauf, dass die Pflanzen gut für unsere Umwelt wäre. Für gesündere Pflanzen brauchen Sie weniger Pestizide, das wäre nicht nur gut für den Menschen, sondern zum Beispiel auch für Insekten. Das gilt übrigens auch für gentechnisch veränderte Pflanzen. Das ist aber ein Problem, das nur politisch zu lösen wäre.

Von Verena Koll