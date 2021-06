Uni-Lockdown geht für Studierende weiter – Impfung nicht in Sicht

Hannover

Lisa Gaffron studiert Politik im zweiten Semester. In der Universität war sie aber noch nicht. Und leibhaftig einem Professor in einer Vorlesung zugehört, hat die junge Frau ebenfalls noch nicht. Seit dem Wintersemester 2020/21 sitzt sie in ihrem WG-Zimmer und studiert online. Alles – die Einführungsveranstaltungen, die Seminare, die Klausuren – findet online statt.

Diskussionen mit Kommilitonen, Arbeitsgruppen, einen persönlicher Austausch gab es bisher nicht. Studenten stehen in der Pandemie anders als Schüler oder Kindergartenkinder weniger im Rampenlicht – dabei sind sie ebenso schwer betroffen von den Einschränkungen.

Lisa Gafron fehlen die Kontakte zu Kommilitonen

Studiert Politik: Lisa Gaffron. Quelle: Privat

„Ich habe von Anfang an gar nicht die Möglichkeit gehabt, andere Studenten zu treffen. Ich habe bisher nur eine Person kennengelernt, die auch mein Fach studiert“, bedauert die 19-Jährige. Dabei wäre für sie Kontakte zu Kommilitonen wichtig, denn immer wieder tauchen Fragen auf: „So aber kann ich mich mit niemanden austauschen, zum Beispiel wie man sich auf Klausuren gut vorbereitet.“ So hatte sich Gaffron das Studentenleben nicht vorgestellt. „Ich studiere, aber das Studentenleben nimmt nicht den Raum ein, den es vermutlich hätte, wenn ich mal fünf Menschen getroffen hätte, die mein Fach auch studieren.“ Trotzdem zieht sie ihr Studium erfolgreich durch – das erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisation und Selbstdisziplin.

Anna Paul trifft oft tagelang niemanden

Hat nur zwei Semester Uni-Leben erlebt: Anna Paul. Quelle: Privat

Anna Paul ist Physikstudentin im vierten Semester, lebt allein, trifft oft tagelang niemanden. „Es ist nicht immer leicht, die Motivation zu finden. Man hat teilweise gar nicht das Gefühl, Studentin zu sein.“ Immerhin hat sie noch zwei Semester ein normales Uni- und Studentenleben kennengelernt, bevor die Hochschule wegen der Pandemie geschlossen wurde. „Im ersten Jahr meines Studiums saß ich jeden Tag in der Fachschaft und habe mit Leuten zusammengearbeitet. Das hat sehr viel Spaß gemacht und mich bereichert. Das fehlt jetzt natürlich.“ Dieses Semester durfte die Physikstudentin gerade mal für ein einziges Experiment in die Uni kommen.

Philip Claus fehlt die praktische Arbeit

Für ihn ist die praktische Erfahrung wichtig: Philip Claus. Quelle: Nancy Heusel

Auch Tiermedizinstudent Philip Claus vermisst die praktische Arbeit: „Ich wünsche mir meinen normalen Uni-Alltag zurück. Im Moment fällt mir das Lernen wirklich schwerer, weil ich in meinem klinischen Semester im Studiengang Tiermedizin bin und alles abgespeckt stattfindet. Dabei sind gerade da Präsenzveranstaltungen unabdingbar – in meinem Studiengang ist ja die Praxis extrem wichtig.“

Jurastudent Mark Steffen, ebenfalls im vierten Semester, engagiert sich auch jetzt im Fachschaftsrat. Er kennt die Sorgen von den Studenten gut – seine Beobachtung: „Das ganze strukturelle Leben muss man jetzt selbst genieren – Studenten und Studentinnen, die selbst keine gute Struktur haben, fällt das jetzt schwer. Da kann es schon passieren, dass sie keinen Drive mehr spüren, irgendetwas zu machen – und sei es, für die Prüfungen zu lernen“ berichtet er. Das bestätigt auch eine Online-Umfrage der Studierendenvertretungen in Niedersachsen: Knapp 70 Prozent der 1900 Befragten gaben an, Konzentrationsprobleme zu haben.

Für Politikstudentin Gaffron zieht das Online-Studium in ihrem WG-Leben noch ein weiteres Problem nach sich: „Wenn in meiner WG alle ihre Vorlesungen, Calls und Meetings haben, dann kommt unser WLAN an die Grenzen, besonders bei Klausuren habe ich immer Panik, dass das Netz nicht standhält.“

Ohne Corona wäre Mark Steffen schon ausgezogen

Engagiert sich im Fachschaftsrat: Mark Steffen. Quelle: Privat

Netzprobleme hat Mark Steffen nicht, er wohnt bei seinen Eltern. Ohne Corona wäre er inzwischen ausgezogen. Im Kinderzimmer statt im Hörsaal zu lernen bedeutet aber auch Stillstand in einer Phase, in der man als junger Erwachsener eigentlich auf eigenen Beinen stehen will. Doch viele Studenten und Studentinnen haben dazu gar keine Chance, ihr Nebenjob, mit dem sie ihren Lebensunterhalt finanziert haben, ist in der Pandemie weggefallen. Dabei sind die Semesterbeiträge auch in Coronazeiten in voller Höhe weiter erhoben worden. „Von den ohnehin schon hohen Semesterbeiträgen wird der Verwaltungskostenbeitrag in Gänze erhoben, obwohl der Campus nur eingeschränkt nutzbar ist. Das ist eine weitere finanzielle Belastung der Studenten und Studentinnen“, kritisiert Steffen. Auch das Semesterticket – im Sommersemester 2021 waren das allein 225,99 Euro – mussten alle Studierenden voll zahlen, obwohl in der Pandemie kaum jemand von ihnen damit gefahren ist. Wohin auch, wenn alles geschlossen ist?

Studenten spielen in Diskussionen keine Rolle

Problematisch finden alle, dass die Studenten und Studentinnen bisher in den Diskussionen keine Rolle gespielt haben. Während die Schulkinder in Niedersachsen jetzt wieder täglich zur Schule gehen können, sind die Universitäten weiterhin geschlossen. Wann und unter welchen Bedingungen sie wieder geöffnet werden, ist noch nicht klar. Auch in den Diskussionen um Impfpriorisierungen spielen die Studierenden bisher keine Rolle. „Es wird oft so getan, als würde uns nur das Feiern fehlen, aber das stimmt nicht. Ich bin noch nicht geimpft und halte mich sehr an die Regeln, weil diese Krankheit unberechenbar ist“, sagt Lisa Gaffron.

Sie betont, dass die meisten Studierenden für alle Maßnahmen Verständnis gezeigt hätten, sich an die Regeln gehalten hätten und ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt haben. Doch bräuchten auch sie für ihre Planung eine Perspektive. In Bezug auf die Impfdiskussion geht es den jungen Menschen daher auch vielmehr um die Aufnahme ihres studentischen Lebens und ein gesichertes fundiertes Lernen an der Universität ohne Angst vor Ansteckung.

Trotz vieler Probleme müssen die Unis weiter sparen

Statt aber einer Wertschätzung, wie sie diese schwierige Zeit bisher meistern, haben die Studierenden das Gefühl, nicht einmal wahrgenommen zu werden, mehr noch – sie erleben sogar das Gegenteil: „Ich kann nicht verstehen, dass es gerade in Zeiten des Aufschwungs von Populismus und Verschwörungstheorien massive Einsparungen inklusive Stellenstreichungen an der Uni gibt“, sagt Mark Steffen: „Trotz eines erheblichen Investitionsstaus an den Universitäten – alleine der Sanierungsstau an der Leibnizuniversität beträgt etwa 420 Millionen Euro – werden die finanziellen Mittel vom Land weiter gekürzt. Dabei ist eine adäquate Hochschulfinanzierung eine Investition in die Bildung und damit auch in die Zukunft!“

So muss die Leibniz-Uni Hannover auch 22 Professoren-Stellen und weitere 80 Mitarbeiterstellen einsparen. Begründung für den vom Wissenschaftsministerium verordneten Sparkurs von jährlich 25 Millionen Euro bei den Hochschulen: Die enormen Ausgaben des Landes in der Corona-Krise.

Von Maike Jacobs