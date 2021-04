Uni Hannover: Professorin klagt gegen Seminargebäude

Hannover

Rechtssprechung einmal anders: Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts hat am Donnerstag die Klage gegen den Neubau der „Leibniz School of Education“ vor der Baustelle „Im Moore“ (Nordstadt) verhandelt. Die Klägerin, eine Professorin für Mediensoziologie, fürchtet um Ruhe und uneingeschränkte Gartennutzung auf der Rückseite ihres Hauses.

In dem Neubau sollen Lehramtsstudenten ausgebildet werden. Das viergeschossige Gebäude hat einen Vorlesungssaal für 250 Zuhörer , Seminarräume, Medienlabor und Arbeitsplätze für Studenten. Der Bau kostet 21 Millionen Euro und soll im August 2022 bezugsfertig sein. Trotz der Klage habe die Uni mit dem Bau begonnen, stellte Richter Ingo Behrens fest.

Klägerin fürchtet den Verlust von Lebensqualität

Von der Baustelle dringt Maschinenlärm herüber, Bauarbeiter rufen sich in unverständlicher Sprache etwas zu. Der Anwalt der Klägerin ist kaum zu verstehen. Trotz Aufforderung der Zuhörer spricht er mit leiser Stimme weiter. Wie in einem Stummfilm bewegt er den Mund, doch kein Ton ist zu vernehmen. Als ein Junge auf seinem Roller am Richter vorbei fährt, meint Behrens lächelnd: „Das ist hier eine Gerichtsverhandlung.“ Die schlagfertige Antwort der Göre: „Und ich bin der Weihnachtsmann.“ Allgemeines Gelächter.

Der Neubau grenzt unmittelbar an das Wohnhaus der Klägerin, sie hat dort eine Eigentumswohnung, an. Auf der Baufläche waren früher Bäume und ein kleines Verwaltungsgebäude. „Das war ein kleines Idyll“, sagt sie. Ein Zaun habe das Eindringen von ungebetenen Gästen verhindert. Jetzt fürchtet sie um ihre Lebensqualität. Zum Beispiel, wenn Studenten auf dem Innenhof der „School of Education“ nachts ständig Party machen sollten.

„Sie sind hier nicht in der grünen Oase“, sagt der Richter. Die Straße sei als Mischgebiet ausgewiesen. Im ganzen Viertel befänden sich Uni-Gebäude. Nach dem zweistündigen Lokaltermin weist die 4. Kammer die Klage ab. Systematisch hatten die Richter die baurechtlichen Probleme abgearbeitet.

Die Abstandsregelungen seien eingehalten worden. Und es ist auch rechtens, dass die Uni in dem Viertel seine Flächen bebaut. Und: „Wir sehen nicht, dass das hier die Party-Location von Hannover ist“, sagte Behrens. Sollte das doch der Fall sein, müsse die Uni als Hausherr für Abhilfe sorgen. Außerdem habe die Leibniz-Universität Rücksicht auf die Anwohner genommen. Der Eingang sei von der Straße abgewandt und die Gebäudenutzung nur bis 20 Uhr erlaubt. „Mehr Rücksicht kann man nicht verlangen“, so der Richter.

