Der Klimawandel bringt längere Trockenperioden mit sich. Nicht nur die Bäume haben damit zu kämpfen. Auch andere Nutz- und Gartenpflanzen brauchen eine bessere Trockenresistenz, um mit den sich verändernden Bedingungen klar zu kommen. Ein kleines Bakterium könnte dabei hilfreich sein. Die Leibniz Universität Hannover ist an einem internationalen Projekt beteiligt, das den Nutzen von Rhizobium rhizogenes erforscht – und möglicherweise die Nutz- und Zierpflanzen der Zukunft hervorbringt.

Rhizobium ist ein Bodenbakterium, das in der Natur weit verbreitet ist. Die Wirkung ist auch gut bekannt – allerdings bislang eher unerwünscht. Denn das von dem Bakterium angeregte Wurzelwachstum wird in der Regel als Krankheit angesehen. „Es schwächt die Pflanze“, sagt Professorin Traud Winkelmann vom Institut für Gartenbauliche Produktionssysteme. Aber es kann letztlich auch stärker und dichter verzweigte Wurzelsysteme hervorbringen, die in der Lage sind, nach kurzen Regenfällen zügig und effizient Wasser aufzunehmen.

In der Natur dringt das Bakterium am Wurzelhals in die Pflanze ein und überträgt dort einen Teil seiner DNA. „Es programmiert damit die DNA der Pflanze um“, erklärt Professor Thomas Debener vom Institut für Pflanzengenetik, der das Forschungsprojekt in Hannover gemeinsam mit Winkelmann leitet. „So schafft es sich ein eigenes Habitat.“ Denn die Pflanze produziert durch diese Genveränderung plötzlich Stickstoff- und Kohlenstoffverbindung, die Rhizobium zum Leben braucht.

Süßkartoffel und Banane entstanden so

Das kommt in der Natur seit Jahrtausenden vor. Die Süßkartoffel etwa ist auf diese Art entstanden, aber auch die Banane oder der Hopfen. Ob sich eine so veränderte Pflanze durchsetzt, ist von vielen Faktoren abhängig. „Es gibt Pflanzen, die sich die Schwächung durch das Bakterium leisten können“, erklärt Winkelmann. „Letztlich ist es die Frage, welcher Stress am größten ist.“ Der durch die zusätzliche Nahrungsproduktion für die ungebetenen Gäste, oder der durch Trockenheit. Im Fall der etablierten Nutzpflanzen hat auch die Selektion durch den Menschen entscheidend dazu beigetragen.

Im Labor: Student Felix Wehrenberg setzt einzelne Rosenblätter in eine Bakterien-Lösung. Quelle: Michael Wallmüller

Und genau darum geht es im Grunde auch bei dem Forschungsprojekt: Pflanzen zu finden, bei denen der durch das Bakterium verursachte Effekt mehr Nutzen als Schaden bringt. In Hannover wird dazu an Rosen und Äpfeln gearbeitet, in Belgien an Chrysanthemen, in Rumänien an Sonnenblumen. Im Labor in dem weitläufigen Trakt an der Herrenhäuser Straße werden zunächst Pflanzenblätter unter sterilen Bedingungen in eine Nährlösung gelegt. Bei diesem Vorgang muss sichergestellt sein, dass keinerlei Bakterien oder andere Verunreinigungen in die Schale hineingelangen.

Fünf bis zehn Jahre bis zur Marktreife Das Projekt ist noch ganz am Anfang, Anfang April unter dem Namen RootsPlus gestartet. Bei welchen Pflanzen sich unter welchen Bedingungen letztlich die gewünschten „hairy roots“ – also ein verzweigtes Wurzelsystem mit auffallend vielen Wurzelhaaren – bilden werden, muss sich durch eine Vielzahl von Versuchen erweisen. Beteiligt sind Forschungseinrichtungen in Deutschland, Belgien, Polen und Rumänien. Die EU fördert das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt mit 1,3 Millionen Euro. Die hannoverschen Wissenschaftler erhalten zusätzlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 236.000 Euro. „Bis entsprechende Pflanzen auf dem Markt zu finden sind, wird es aber fünf bis zehn Jahre dauern“, sagt Professorin Traud Winkelmann. Dann aber könnte die Entwicklung auch für andere Länder, die stark unter Trockenheit leiden, und für andere Pflanzen von Bedeutung sein. Vielleicht könnten die veränderten Wurzelsysteme auch helfen, die sogenannte Bodenmüdigkeit etwa in Obstplantagen zu überwinden. Denn dort, wo dieselben Pflanzenarten mehrmals hintereinander angebaut werden, verändert sich das Wurzelsystem im negativen Sinne, es wird schwächer. Auch hier könnte Rhizobium möglicherweise helfen.

In einem zweiten Schritt kommt Rhizobium rhizogenes ins Spiel. Herangezogen in einer milchigen Lösung werden die Bakterien nun mit den Pflanzenblättern zusammengebracht. Verschiedene Versuchsreihen sollen Fragen beantworten wie, welche Pflanzenteile für eine derartige „Infektion“ am besten geeignet sind, wie lange der Kontakt zu den Bakterien dauern soll oder auch welche Sorten besonders geeignet sind, um die gewünschte Veränderung hervorzurufen. „Manche Sorten können sich besser gegen die Krankheitserreger wehren“, sagt Debener. „Wir suchen aber die mit möglichst weniger Abwehrkräften.“

Zur Galerie Werden hier die Pflanzen der Zukunft entwickelt? Beim Laborbesuch gaben Prof. Traud Winkelmann und Prof. Thomas Debener Einblicke in ihre Forschung zur Entwicklung größerer Trockenresistenz.

Für Versuche leuchtet ein Quallen-Gen

Zwei Tage bleiben die Pflanzenblätter in dem Bakterienbad, dann werden die Erreger mit einem Antibiotikum abgetötet. Nun dauert es drei bis vier Wochen, bis das Übertragungsziel der Forscher erreicht, die DNA der Pflanze überschrieben ist. Wenn es klappt, bilden sich auf dem Blatt kleine Wurzeln. Tragen sie die neue DNA, kann man durch eine Spezialbrille sogar leuchten sehen.

Erfolgreich: Unter einem Spezialfilter ist das Leuchten der Wurzel zu sehen, Zeichen dafür, dass die Bakterien-Gene übertragen wurden. Quelle: Michael Wallmüller

Für Versuchszwecke war ein Leucht-Gen aus einer Qualle auf die Bakterien übertragen worden. „Nur für die Forschung“, beteuert Winkelmann. Für eine mögliche spätere Anwendung würde das wegfallen. „Wir nutzen dann nur die natürlich vorkommenden Bakterien.“ Weshalb spätere Freilandversuche nicht unter die Regulierung gentechnisch veränderter Pflanzen fallen würden.

Alles Bisherige war jedoch nur Vorbereitung. Auf die Wurzeln kommt es nämlich an. Deren DNA wurde durch das Bakterium verändert, aber sie enthalten keine Bakterien mehr. Sie werden nun abgeschnitten und wiederum in einer speziellen Nährlösung gelagert, in der Hormone die Bildung von Sprosszellen begünstigen. „Das ist einer der kritischen Punkte“, betont Debener. Denn es sei nicht sicher, dass es auch klappt. Sollte sich aber aus der Wurzel ein Spross entwickeln, kommt diese neue Pflanze nach drei bis vier Wochen ins Gewächshaus. Eine Pflanze, die sich aus einer Wurzel entwickelt. „So kann gegebenenfalls die Züchtung auf Trockenresistenz beschleunigt oder sogar erst ermöglicht werden“, betont Winkelmann. Die Pflanzen also für den Klimawandel fit gemacht werden.

