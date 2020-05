Umstrittener Professor: Homburg ist für den Asta „inakzeptabel“

Hannover

Die Corona-Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen hat er schon mit der innenpolitischen Situation vor der Machtergreifung der Nazis verglichen. Kritische Studierende soll er des Raumes verwiesen haben. Das brachte Stefan Homburg viel Kritik ein. Senat, Präsidium und Hochschulrat der Leibniz Universität Hannover (LUH), an der Homburg den Fachbereich „Öffentliche Finanzen“ leitet, haben sich bereits in aller Form von seinen Äußerungen distanziert, Jugendorganisationen von verschiedenen Parteien forderten bereits seine Entlassung. Nun meldet sich auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) zu dem Fall.

„Es ist inakzeptabel“

„Es ist inakzeptabel, dass Professor Homburg weiterhin Lehrverantwortung für Studierende trägt“, heißt es in einer Stellungnahme. Der Asta fordert vom Uni-Präsidium eine deutliche Positionierung, die eine „weitere Verquickung von universitärem Amt und verschwörungsideologischem Aktivismus“ unterbinde. Dies mache Homburg, wenn er weiterhin auf der Uni-Homepage seine politischen Redebeiträge bewerbe und kritische Studierende aus seinen Online-Seminaren verweise. „Die Stellungnahme der Uni kann nur der Anfang sein“, sagt Asta-Sprecher Nils Heidenreich. „Es muss weiter beobachtet werden, inwieweit die Tätigkeit im Lehrbetrieb weiter verantwortbar ist.

„Eine Lüge“ – Homburg wehrt sich

In einem offenen Brief hat sich Homburg bereits am Samstag gegen die in den Medien genannten Vorwürfe gewehrt. Dass er Universitätsrechner nutze, um Videos hochzuladen, sei „eine Lüge“. Seit einigen Woche befinde sich lediglich eine Link-Sammlung zu seinen Äußerungen im Rahmen der Corona-Beschränkungen auf der Institutsseite. Die zwei Studierenden, die er seiner Vorlesung verwiesen habe, hätten politisch diskutiert, obwohl er dies vorher untersagt habe. Sie hätten im „geschützten Bereich“ vandaliert, so Homburg.

Er biete den beiden Studierenden weiterhin an, ihnen das Material per E-Mail zukommen zu lassen. Sie würden die übrigen Teilnehmer so künftig „nicht mehr stören.“ Dies sei im Interesse der Studierenden, die gerade unter schwierigen Bedingungen arbeiten würden. Außerdem betont Homburg, selbst nie Verschwörungstheorien verbreitet zu haben. Seine „nüchterne Zahlenkritik“ erhalte in Deutschland indes eine „riesige Unterstützung“.

Jugendorganisationen fordern Entlassung

Die niedersächsischen Jugendorganisationen der Grünen, der Linken sowie der SPD hatten sich am Freitag in einem Brandbrief an die Uni-Leitung gewandt, die Entlassung Homburgs gefordert. „Wir finden es gut, dass die Uni-Leitung klare Worte gefunden und den Vergleich mit dem Jahr 1933 deutlich und richtig eingeordnet hat“, sagt Svenja Appuhn, Sprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen. Ihr fehle aber die Aufarbeitung, dass Homburg ihm gegenüber kritische Studierende aus seinen Online-Vorlesungen ausgeschlossen hat. „Das muss die Uni zwingend aufarbeiten und Sanktionen zumindest prüfen.“ Jakob Blankenburg, Vorsitzender der Jusos Niedersachsen, sieht das ähnlich. „Nun müssen auf die Worte auch Taten folgen.“ Für die Vorsitzende der Linksjugend Niedersachsen, Lea Sankowske, ist die Uni-Stellungnahme ein „sehr unzureichendes kurzes Schreiben“.

Von Jens Strube