Große Ehre: Professor Karsten Danzmann wurde in die „Hall of Fame der deutschen Forschung“ des Manager Magazins berufen. Gewürdigt werden damit seine lebenslangen, herausragenden Beiträge zur Weiterentwicklung der Forschung. Die Auszeichnung wurde dem Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik...