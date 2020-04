Pflanzen-App aus Hannover weltweit gefragt

Hannover

Eine App für die Landwirtschaft (und manche Hobby-Gärtner), entwickelt in Hannover mit Unterstützung der Leibniz-Uni, entwickelt sich zum Renner: Das kostenlose Programm für Handys erkennt Pflanzenkrankheiten anhand hochgeladener Fotos und gibt Empfehlungen, was zu tun ist, damit das Grüngut gesund wird und gut gedeiht. Sie sei mehr als zehn Millionen Mal runtergeladen und installiert worden, gibt der Playstore von Google an, wo die Anwendung angeboten wird. Wie viel mehr, das konkretisiert Pierre Munzel, einer der sieben Gründer von Peat, der Firma, die Plantix anbietet: „Die App ist inzwischen rund 25 Millionen Mal runtergeladen worden.“

40.000 Foto täglich

Im Schnitt würden die Nutzer von Plantix täglich etwa 40.000 Fotos zum Krankheitscheck hochladen, Tendenz steigend. Rund 400 Erkrankungen kann das Programm „sicher erkennen“ (jeder Befall erzeugt ein typisches optisches Muster), rund 700 Krankheiten seien in der Datenbank vorhanden. Um das zu ermöglichen, mussten die Gründer einen Algorithmus entwickeln, der anhand von Bildern Krankheiten erkennen kann. Und das haben sie zu ihrer Studentenzeit in Hannover mit Hilfe der Leibniz Universität geschafft, wo ihnen Pflanzenflächen für Tests, Know-how und Hilfe bei der Beschaffung eines Stipendiums für Uni-Ausgründungen geboten wurde - und wo sie am Institut für Geografie und Bodenkunde auch ihr erstes Büro hatten und mit dem heute noch gemeinsame Projekte absolviert und Wissen getauscht werden.

Neues Geschäftsmodell

Das ursprüngliche Geschäftsmodell sah vor, die der App zugrunde liegende Software den Herstellern von Pflanzenschutzmitteln anzubieten, damit diese sie in ihr Angebot integrieren können, und so mit Plantix Umsatz zu erzielen. „Die Nachfrage war nicht groß genug, um das Unternehmen damit nachhaltig aufzubauen“, sagt Munzel. Jetzt laute die Devise: „Wir wollen alle Akteure zusammenbringen, die ganze Wertschöpfungskette entlang, vom Produzenten für Pflanzenschutzmittel oder Saatgut bis zum Landwirt auf dem Feld.“ Aktuell versucht Plantix, sich im Handel zu etablieren – indem es seine Daten auswertet und entsprechende Pflanzenschutzmittel bei den Herstellern ordert und sie an kleinere Shops vor Ort liefert. Dem Bauern, der die App nutzt, wird dann mitgeteilt (im Zweifel auch telefonisch), wo er die erforderlichen Schutz- und Nährstoffmittel kaufen kann.

Mitgründer der Firma, die die AppPlantix anbietet: Pierre Munzel. Quelle: Peat GmbH

Mission: Helfen in Indien

Schwerpunkt der App-Nutzung (läuft nur auf Smartphones mit Androidsystem) ist laut Munzel Indien: Man habe von Anfang an „Menschen in kleinbäuerlichen Strukturen unterstützen wollen – und dort gibt es hunderte Millionen, die in oder für die Landwirtschaft arbeiten.“ Außerdem fördere das den Wissenstransfer und helfe, Ernteausfälle zu vermeiden. Auch sei Indien Deutschland bei der Versorgung mit mobilem Internet im ländlichen Raum „weit voraus“, dort sei die Nutzung viel günstiger als hier: Dort gebe es „für umgerechnet etwa drei bis vier Euro im Monat vier Gigabyte Datenvolumen. Pro Tag.“

Auch für Hobby-Gärtner

Der Fokus liegt auf Nutzpflanzen wie Reis, Weizen, Soja, Mais, Tomaten und Baumwolle. Für Zier- und Wohnzimmerpflanzen ist die App nicht geeignet – doch für ganz viel, was auch in deutschen Gärten herangezogen wird: Einige Krankheiten von Tomaten, Gurken, Bohnen, Äpfeln, Erbsen, Wein und Zwiebeln etwa erkennt die App auch anhand hochgeladener Fotos; für sie und viele weitere Nutzpflanzen gibt es Informationen und Tipps.

Globaler Beobachter

Die App ermöglicht es auch, quasi live zu verfolgen, wie sich Pflanzenkrankheiten ausbreiten. Etwa der Befall mit dem Armyworm (Raupe einer Falterart): Der trat ursprünglich nur in Amerika auf, 2016 erstmals in Afrika, wo dem gefräßigen Insekt nahezu die halbe Mais-Ernte zum Opfer fiel, 2018 tauchte der Armyworm in Indien auf, 2019 dann in China. Wenn Plantix so etwas erkennt, kann die App die Nutzer warnen und Gegenmaßnahmen vorschlagen.

Inzwischen ist Plantix nur nicht mehr deutschsprachig – ein Tribut an die überwiegenden Nutzer und den Pflegeaufwand für Sprachen. „Wir gehen aber davon aus, dass ein Deutscher eher ausreichend Englisch versteht als jemand im Ausland Deutsch“, sagt Munzel. Immerhin 16 Sprachen sind noch verfügbar, es gibt eigene Versionen für Brasilien, Pakistan oder den Mittleren Osten und Nordafrika.

Die Firma hinter Plantix

Gegründet wurde die Plantix-Firma 2015 in Hannover, kennengelernt hatten sich die Studenten bei einem Projekt in Brasilien. Später gab es eine Zweigstelle in Berlin – dort sitzt die Firma heute: „Irgendwann hatten wir dort mehr Mitarbeiter als in Hannover, dazu kam die Nähe zu Bundesministerien und Nicht-Regierungs-Organisationen und die Pendelei – das hat sich dann so entwickelt, dass wir den Firmensitz dorthin gelegt haben“, erklärt Munzel, der als Seelzer wie die meisten seiner Mitgründer (heute „alle Mitte 30“) aus der Region Hannover stammt. Alle pflegten noch den Kontakt in die Landeshauptstadt – Familie, Freunde und natürlich auch zu Kollegen ihres Faches aus Uni-Kreisen. Weltweit sind für Plantix nach eigenen Angaben rund 100 Mitarbeiter tätig, die Hälfte davon in Deutschland.

